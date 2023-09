Αίσιο τέλος για τον ποδοσφαιριστή της Νις, τον κατέβασαν από τη γέφυρα που απειλούσε να πηδήξει

Στιγμές αγωνίας πέρασε την Παρασκευή (29.09) το ποδόσφαιρο της Γαλλίας, αφού ο παίκτης της Νις, Αλέξις Μπεκά Μπεκά, απείλησε να πέσει από την οδογέφυρα Μανιάν στον αυτοκινητόδρομο Α8. Ο 22χρονος φέρεται να σταμάτησε το όχημά του στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, προτού προχωρήσει στις συγκεκριμένες απειλές.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική βρέθηκε άμεσα στο σημείο, σε μια προσπάθεια να ξεκινήσουν συζήτηση μαζί του. Στο σημείο στάλθηκε και ο ψυχολόγος της Νις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν πλέον τα ρεπορτάζ στη Γαλλία, ο Μπεκά Μπεκά είναι πια ασφαλής καθώς πείστηκε να μην κάνει πράξη την απειλή του και να αποχωρήσει από τη γέφυρα.

Θυμίζουμε πως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η διοίκηση της Νις έκανε γνωστό πως όλες οι σημερινές εκδηλώσεις της ομάδας (συνεντεύξεις με δημοσιογράφους ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με την Μπρεστ), αναβλήθηκαν.

🚨🚨🚨 Alexis Beka Beka has been safely taken by emergency services and is now out of danger. Video was taken around 20 minutes ago.

