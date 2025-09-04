Αιματοβαμμένες ξανά οι λίμνες του Αχελώου - Καταγγελία Επιτροπής για τις Βιομηχανικές ΑΠΕ

Καταγγελία από την Επιτροπή Αγώνα Ευρυτάνων και Αιτωλοακαρνάνων για τις Βιομηχανικές ΑΠΕ μετά το θανατηφόρο δυστύχημα στην Αλευράδα Αμφιλοχίας στις εργασίες αντλησιοταμίευσης στις λίμνες του Αχελώου .

Η ανακοίνωση:

Βαριά σκιά έπεσε το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025 στην μία απο τις δύο υπό κατασκευή φαραωνικές αντλησιοταμιεύσεις της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην Αλευράδα του δήμου Αμφιλοχίας στην Αιτωλοακαρνανία, οι οποίες θα εκμεταλλευονται τα νερά της τεχνητής λίμνης Καστρακίου, καθώς ένας χειριστής οδοστρωτήρα έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, εγκλωβίζοντάς τον. Ο άτυχος 50χρονος άνδρας ήταν κάτοικος χωριού της περιοχής του Αγρινίου. Τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι εύλογα:

Τηρούνταν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στο απέραντο εργοτάξιο των 2 αντλησιοταμιευσεων;



Εχουν γίνει ποτέ έλεγχοι σε θέματα που αφορούν την ΑΣΦΑΛΕΙΑ και την ΥΓΕΙΑ των εργαζομένων;



Έχουν βρεθεί ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ των εργαζομένων στα 2 έργα;



Τηρούνται οι υπόλοιποι περιβαλλοντικοί όροι;



Ήδη έχει σταλεί από την Επιτροπή μας σχετικό έγγραφο προς το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αιτωλοακαρνανίας, από τις 29-8-25 για να υπάρξει διαλεύκανση στην υπόθεση.

Τα 2 έργα έχουν χαρακτηριστεί από το 2013 «Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος και από το 2014 επένδυση στρατηγικής σημασίας. Οι μελέτες τους συγχρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility, ενώ μέρος του συνολικού κόστους (τα 250 από τα 650 εκατ. ευρώ) των έργων χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Δεν πρόκειται πάρα μόνο για έργα οριστικής ταφόπλακας για την περιοχή μας, καθώς αυτά, όπως και ολα τα σχεδιαζόμενα έργα αντλησιοταμίευσης θα αποτελέσουν έργα ισοπέδωσης παρθένων δασικών εκτάσεων και τον δούρειο ίππο για την αδειοδότηση και λειτουργία δεκάδων ανεμογεννητριών και πληθώρας πλωτών και χερσαίων φωτοβολταϊκών.

Η ιστορία δυστυχώς επαναλάμβανεται εν έτει 2025, καθώς πριν από 65 χρόνια, στις αρχές της δεκαετία του 1960, για την κατασκευή του φράγματος των Κρεμαστών εργάστηκαν ως και 3500 άτομα καθημερινώς σε 24ώρη βάση σε τρεις βάρδιες, με πολλά εργατικά ατυχήματα, 30 θανατηφόρα και εκατοντάδες ελαφρότερα.

Η περιοχή μας παράγει ενέργεια με ισχύ 916 MW απο τα 3 μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα του Αχελώου, έχοντας συνεισφέρει από το 1966 και έπειτα στον εξηλεκτρισμό της Ελλάδας με ένα καθαρό, εγχώριο «καύσιμο» για την παραγωγή ενέργειας με ότι αυτό συνεπαγεται σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, δηλαδή:

εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα



σεισμικές δραστηριότητες



συνεχείς κατολισθήσεις και καθιζήσεις στα ορεινά ακόμα και σήμερα



πνιγμό πολλών χωριών και ξεριζωμό-μετανάστευση των κατοίκων



οικονομικό μαρασμό και ερημοποίηση της ευρύτερης περιοχής.

Παρόλα αυτά ο βομβαρδισμός των εταιρειών για την αδειοδότηση έργων βιομηχανικών ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες, πλωτά φωτοβολταϊκά, αντλησιοταμιεύσεις και μικρά υδροηλεκτρικά) στην περιοχή των λιμνών του Αχελώου συνεχίζεται:



με συνολικά 25 έργα σε δημόσια διαβούλευση από τον Δεκέμβριο του 2023, έως και σήμερα.



μεταξύ αυτών:

- 6 αντλησιοταμιεύσεις στην λίμνη Καστρακίου, στους δήμους Αμφιλοχίας και Αγρινίου (σε διαβούλευση την άνοιξη του 2024)

- 2 αντλησιοταμιεύσεις στην λίμνη Κρεμαστών, στους δήμους Αμφιλοχίας και Αγράφων (σε διαβούλευση το καλοκαίρι του 2025) και

- 3 αντλησιοταμιεύσεις στην λίμνη Κρεμαστών, στον δήμο Αγράφων, σε διαβούλευση έως τις 9-10-25.

Δε θα επιτρέψουμε άλλον θρήνο ανθρώπινης ζωής, δε θα επιτρέψουμε την τσιμεντοποίηση του τόπου μας στο βωμό ρου κέρδους! Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ & Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ όλων μας σε αυτή τη μάχη είναι καθοριστικής σημασίας.



Επιτροπή Αγώνα Ευρυτάνων & Αιτωλοακαρνάνων για τις Βιομηχανικές ΑΠΕ