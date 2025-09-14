Αιματηρό τροχαίο στο Βόλο: Νεκρή 48χρονη μητέρα τριών παιδιών

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Βόλος με νεκρή μια 48χρονη μητέρα τριών παιδιών, μετά από σύγκρουση της μηχανής της με αυτοκίνητο.

Η άτυχη γύναικα βρήκε τραγικό θάνατο λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής (14.9.25), στην οδό Κυρίλλου με Θράκης, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 20χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύγκρουση ήταν πολύ σφοδρή. Η άτυχη γυναίκα σύρθηκε σοβαρά τραυματισμένη με το κεφάλι στο οδόστρωμα για τουλάχιστον 20 μέτρα. Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος. Οι διασώστες του ασθενοφόρου που έσπευσαν στο σημείο τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Αναζητούσαν τον σύζυγο που είχε βάρδια

Η 48χρονη ήταν από νωρίς το βράδυ σε σπίτι οικογενειακών φίλων. Το μοιραίο τροχαίο που της στέρησε τη ζωή σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της. Μόλις είχε αποχαιρετήσει τη φίλη της και πήρε τον δρόμο της επιστροφής. Δυστυχώς όμως ο θάνατος είχε στήσει καρτέρι. Τα παιδιά και ο σύζυγός της δεν πρόκειται να την ξαναδούνε.

Ο σύζυγός της εργάζεται στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βόλου. Την ώρα του τροχαίου βρισκόταν ήδη στην εργασία του. Εντρομος ενημερώθηκε από την Τροχαία ότι η σύζυγός του έχει πέσει θύμα τροχαίου. Με “κομμένα τα πόδια” από την ταραχή έσπευσε στο Νοσοκομείο. Μόλις οι γιατροί τον ενημέρωσαν για την τραγική κατάληξη της γυναίκας του κατέρρευσε.

Τα παιδιά δεν γνωρίζουν τίποτα

Ο σύζυγος της 48χρονης, σε κατάσταση σοκ ανέφερε πως ακόμη κανείς δεν έχει βρει το κουράγιο να μιλήσει στα παιδιά για τον θάνατο της μητέρας τους. Εχει ζητηθεί η συνδρομή ψυχολόγων που θα αναλάβουν αυτό το δύσκολο έργο.

Αύριο Δευτέρα θα γίνει νεκροψία- νεκροτομή, ενώ η κηδεία της 48χρονης θα γίνει την Τρίτη στον ιερό ναό Αγ. Νεκταρίου στη Νέα Ιωνία.

Ο 20χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και αναμένονται τα αποτελέσματα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου διενεργείται από την Τροχαία Βόλου.

Πηγή: taxydromos.gr