Ένας νεκρός στη γιορτή καστάνου στα Χανιά μετά από δυο πυροβολισμούς – «Έναν γιατρό» φώναζε ο λυράρης – Σε σοκ όσοι διασκέδαζαν

Αιματηρό επεισόδιο με έναν νεκρό στη γιορτή καστάνου στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά της Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ένας άνδρας πλησίασε το θύμα, 51 ετών, που εκείνη τη στιγμή χόρευε στην πίστα. Ο δράστης τον πυροβόλησε δύο φορές στο στήθος, με αποτέλεσμα ο 51χρονος να πέσει στο έδαφος. Επικράτησε πανδαιμόνιο, με τον λυράρη να φωνάζει από μικροφώνου «έναν γιατρό» και τον κόσμο να παρακολουθεί σε κατάσταση σοκ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου, στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο δράστης, αμέσως μετά το συμβάν, διέφυγε από το σημείο και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανό κίνητρο της εν ψυχρώ δολοφονίας είναι οι κτηματικές διαφορές και στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

