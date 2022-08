Αϊμάν Αλ Ζαουάχρι: Έτσι κατάφερε η CIA να βρει και να εξοντώσει τον αρχηγό της Αλ Κάιντα

Πρόκειται για το βαρύτερο χτύπημα που έχει υποστεί η τρομοκρατική οργάνωση από το 2011, όταν σκοτώθηκε ο ιδρυτής της Οσάμα μπιν Λάντεν σε επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στην Αμποταμπάντ του Πακιστάν.

Ο Ζαουάχρι κρυβόταν για χρόνια και η επιχείρηση για τον εντοπισμό και την εξόντωσή του ήταν το αποτέλεσμα «προσεκτικής, υπομονετικής και επίμονης» δουλειάς από στελέχη των αντιτρομοκρατικών και των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, δήλωσε ανώτερος αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος. Ως την ανακοίνωση αυτή των ΗΠΑ, ο Αιγύπτιος γιατρός φερόταν να βρίσκεται είτε στις ημιαυτόνομες περιοχές των φυλών στο Πακιστάν, ή κάπου στο Αφγανιστάν.

I made a promise to the American people that we’d continue to conduct effective counterterrorism operations in Afghanistan and beyond.

We have done that. pic.twitter.com/441YZJARMX

— President Biden (@POTUS) August 2, 2022