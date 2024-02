Αίγυπτος: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 7 τραυματίες σε καραμπόλα πολλών οχημάτων

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε καραμπόλα πολλών οχημάτων στην περιοχή Ελ Αμαράγια, στον δρόμο Καΐρου-Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, ανέφερε την Τρίτη το αιγυπτιακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβέστες και ασθενοφόρα, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο του δυστυχήματος διεκόπη προσωρινά.

15 people were killed and 7 others were injured in a collision between a number of cars near the free zone of Amaria on the desert “Alexandria-Cairo” road, according to local newspapers #Rafah_under_attack #RafahUnderAttack #RafahMassacre pic.twitter.com/K3kPKeKM61

— Ɗɑɳisɦ (@highfromhighsea) February 13, 2024