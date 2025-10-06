Αίγιο: Συνέλαβαν 17χρονο με 100 γραμ. χασίς αλλά και τη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας

Συνελήφθη, χθες το απόγεμα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς της μικτής περιπολίας του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, ένας 17χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για την παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της μικτής περιπολίας του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, σε αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποίησαν στον 17χρονο, βρήκαν στην κατοχή του και κατάσχεσαν, δύο συσκευασίες που περιείχαν 100 γραμμάρια κάνναβης και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου.