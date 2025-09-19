Αίγιο: Πατέρας έβαλε το παιδί του πίσω από το τιμόνι και καταδικάστηκε

Το παιδί του πίσω από το τιμόνι έβαλε ένας πατέρας στο Αίγιο και καταδικάστηκε για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ένας άνδρας από το Αίγιο συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, το απόγευμα της Τρίτης, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του, ανήρτησε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, κατά το οποίο ο ίδιος οδηγούσε αυτοκίνητο κρατώντας στην αγκαλιά του, το 5 ετών τέκνο τους, θέτοντάς σε κίνδυνο τη ζωή και την σωματική ακεραιότητα του ανήλικου.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: kalavrytanews.gr