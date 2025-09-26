Αίγιο: Επτά άτομα «πίσω» από τηλεφωνική απάτη ύψους 30.000 ευρώ περίπου

Επτά άτομα στο Αίγιο «πίσω» από τηλεφωνική απάτη με λεία 30.000 ευρώ περίπου και θύμα ιδιοκτήτρια καταστήματος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Εξιχνιάστηκε, μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στην Αιγιαλεία.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απάτης σε βάρος επτά ημεδαπών (πέντε γυναίκες – δυο άνδρες), τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, στις 31-01-2024, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ιδιοκτήτρια καταστήματος στην Αιγιαλεία και προσποιούμενος υπάλληλο του λογιστή της, της ζήτησε να διεκπεραιώσει μέσω τραπεζικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, πληρωμή κρατικής επιδότησης ύψους -900- ευρώ, της οποίας ήταν δικαιούχος.

Η παθούσα πείστηκε από τα λεγόμενα του απατεώνα και μετέφερε διαδοχικά το συνολικό χρηματικό ποσό των -29.690- ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, με δικαιούχους τους επτά κατηγορούμενους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.