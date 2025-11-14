Αίγιο: Ανήλικοι διαρρήκτες «χτύπησαν» παντοπωλείο – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Ένα ακόμη περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας σημειώθηκε στο Αίγιο με τρεις ανήλικους διαρρήκτες που έκλεψαν παντοπωλείο , ενώ εξιχνιάσθηκαν δυο κλοπές σε ίδιο κατάστημα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, χθες τα ξημερώματα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, δυο ανήλικοι, ηλικίας 17 και 15 ετών, σε βάρος των οποίων, σχηματίσθηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, σε βάρος ενός 17χρονου, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και σε βάρος τεσσάρων γονέων των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, στις 13-11-2025 τα ξημερώματα, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι ενεργώντας από κοινού με άγνωστο δράστη, διέρρηξαν παντοπωλείο στο Αίγιο και αφαίρεσαν την ταμειακή μηχανή, αξίας -600- ευρώ, που περιείχε το χρηματικό ποσό των -300- ευρώ και -50- πακέτα τσιγάρων, αξίας -200- ευρώ.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργήθηκαν άμεσες αναζητήσεις από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας οι οποίοι εντόπισαν τους δυο ανήλικους να κινούνται πεζή και τους συνέλαβαν.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί προέκυψε επίσης ότι στις 12-11-2025 τα ξημερώματα οι ανήλικοι κατηγορούμενοι αποπειράθηκαν να διαρρήξουν το ίδιο κατάστημα, ρίχνοντας πέτρες στην γυάλινη πόρτα εισόδου, χωρίς να ολοκληρώσουν την πράξη τους, λόγω ήχησης του συστήματος συναγερμού.

Σε σωματικές έρευνες που ενήργησαν οι αστυνομικοί στους ανήλικους βρήκαν στην κατοχή του 17χρονου και κατέσχεσαν δυο κουκούλες τύπου full face και έξι πακέτα τσιγάρων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.