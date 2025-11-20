Αίγιο: 18χρονος και 15χρονος χτύπησαν με κλωτσιές και γροθιές ανήλικο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Αίγιο, όπου 18χρονος και 15χρονος κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε 17χρονο, χτυπώντας τον με κλωτσιές και γροθιές επανειλημμένα και απειλώντας τον.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας σχημάτισε δικογραφία για σωματικές βλάβες, απειλή και εξύβριση, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε συνοδεία της μητέρας του σε νοσοκομείο για περίθαλψη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, απειλή και εξύβριση σε βάρος ενός 18χρονου και ενός ανήλικου ηλικίας 15 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία μητέρας 17χρονου, οι δυο κατηγορούμενοι, στις 18-11-2025 το μεσημέρι, στο Αίγιο γρονθοκόπησαν τον ανήλικο γιό της, χτυπώντας τον σε όλο το σώμα με κλωτσιές, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, ενώ παράλληλα τον εξύβρισαν και τον απείλησαν.

Το θύμα μεταφέρθηκε συνοδεία της μητέρας του στο Νοσοκομείο Αιγίου για περίθαλψη.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.