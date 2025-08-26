Αίγινα: 79χρονη πέθανε επειδή δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου (βίντεο)

Τις σημαντικές ελλείψεις που υπάρχουν στο Κέντρο Υγείας στην Αίγινα φέρνει στην επιφάνεια ο θάνατος μιας 79χρονης γυναίκας στην παραλία της Αγίας Μαρίνας την περασμένη Παρασκευή, λόγω έλλειψης οδηγού ασθενοφόρου.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 22 Αυγούστου το απόγευμα, η γυναίκα ανασύρθηκε από τη θάλασσα, όπου είχε χάσει τις αισθήσεις της. Αμέσως δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από ιδιώτη και ναυαγοσώστη. Στο διάστημα αυτό λουόμενοι τηλεφωνούσαν συνεχώς στο Κέντρο Υγείας, το οποίο ωστόσο δήλωνε αδυναμία να στείλει ασθενοφόρο λόγω έλλειψης οδηγού. Παρότι υπάρχουν τρεις οδηγοί σε οργανικές θέσεις, κανείς δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της εφημερεύουσας γιατρού.

Τελικώς η 79χρονη γυναίκα κατέληξε και τη μεταφορά της άτυχης γυναίκας ανέλαβε γραφείο τελετών.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι» ο κ. Πάνος Παπανικολάου, μέλος του Δ.Σ της ΕΙΝΑΠ σχολίασε σχετικά με το περιστατικό ότι οι διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν στα ασθενοφόρα και σε υγειονομικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας του νησιού γίνονται από το Νοέμβριο του 2024.

Όπως είπε, τα υπομνήματα πηγαίνουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τόσο της κ. Ειρήνης Αγαπηδάκη όσο και στον κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Εξήγησε ακόμη ότι υπάρχουν κενές βάρδιες και στους νοσηλευτές στο κέντρο υγείας

«Αυτά τα ήξεραν 9 μήνες και δεν έκαναν τίποτα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπανικολάου και πρόσθεσε ότι ο κ. Γεωργιάδης πρέπει να κάνει ΕΔΕ ενάντια στον εαυτό του και την κ. Αγαπηδάκη.

Άδωνις Γεωργιάδης: Αν υπάρχει ευθύνη του Κέντρου Υγείας θα εξαντλήσω την αυστηρότητα

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του χθες ανέφερε ότι «εάν υπάρχει ευθύνη του ΚΥ θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος». Ήδη έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διερευνηθεί το περιστατικό και οι ευθύνες.

«Αν και η άτυχη συνάνθρωπός μας ήταν ήδη άνευ σφυγμού, αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία. Καθήκον μας είναι να δίνουμε σε όλους την ευκαιρία να δώσουν τη μάχη τους» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr