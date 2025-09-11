Αιγιάλεια: Πώς απατεώνες «βούτηξαν» 7.800 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό

Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε φέτος τον Μάρτιο στην Αιγιάλεια.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απάτης σε βάρος δυο ανδρών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, στις 06-03-2025, δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή γυναίκα και προσποιούμενος υπάλληλο του ΕΦΚΑ, με το πρόσχημα ότι συγγενικό πρόσωπο της παθούσας δικαιούται επιστροφή χρημάτων, έπεισε την παθούσα να μεταφέρει με διαδοχικά εμβάσματα το συνολικό χρηματικό ποσό των 7.800 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, με δικαιούχους τους δυο κατηγορούμενους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.