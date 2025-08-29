Αιδηψός: Η τραγική ιστορία του αλόγου που έμεινε αβοήθητο για εβδομάδες

Η σπαρακτική ιστορία του αλόγου «Μαριάνθη» που έμεινε αβοήθητο στην Αιδηψό για εβδομάδες.

Σκελετωμένη και αβοήθητη βρήκε το σωματείο «Athens Happy House» ένα άλογο στην Αιδηψό που τις τελευταίες εβδομάδες ζούσε μόνο του και παγιδευμένο σε οικόπεδο καθώς το αφεντικό του είχε πεθάνει. Η θλιβερή ιστορία της γνωστοποιήθηκε από μέλη του σωματείου που έσπευσαν να την βοηθήσουν και προσεύχονται να μπορέσει να πατήσει ξανά στα πόδια της.

Η τραγική ζωή που ζούσε το άλογο, έγινε γνωστή στο σωματείο από μία κοπέλα, τη Μαριάνθη η οποία τους ειδοποίησε για την κακή κατάσταση της υγείας της. Για τον λόγο αυτό το άλογο ονομάστηκε και Μαριάνθη. Τα μέλη του σωματείου που έφτασαν στην Αιδηψό είδαν το ζώο σε άθλιες συνθήκες, μη μπορώντας να πιστέψουν πώς έχει καταφέρει και ζει ακόμη.

«Όταν είδα την φωτογραφία έμεινα να την κοιτάω μην μπορώντας να πιστεύω αυτό που κοιτούσα, ένας ζωντανός σκελετός με δύο μάτια που με κοιτούσαν», γράφει στην ανάρτηση μέλος του σωματείου.

Το σωματείο προσπαθούσε 3 ημέρες να βρει τρόπο να μεταφέρει την Μαριάνθη στην Αθήνα. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και ένα άλλο περιστατικό με άλογο, εν τέλει τα κατάφεραν.

Η μεταφορά της Μαριάνθης ήταν δύσκολη, δεν είχε δυνάμεις και πάλευε με θλάση που την έκανε να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια της.

Δείτε το βίντεο:

Εν τέλει το άλογο μεταφέρθηκε στο Athens Happy House.

«Δεν ξέρω αν θα ζήσει, ξέρω όμως ότι όλοι εδώ θα προσπαθούμε μέρα νύχτα μέχρι να την δούμε να μεταμορφώνεται στον μονόκερο που όλοι ονειρευόμασταν σαν παιδιά», αναφέρεται ακόμα στην ανάρτηση.

