AGROWN 2025: Δείτε live τη 2η ημέρα του συνεδρίου για το μέλλον της αγροδιατροφής στο Αγρίνιο

78 Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέοι άνθρωποι, οι τεχνολογίες, τα εργαλεία και οι στρατηγικές που διαμορφώνουν το αύριο της αγροδιατροφής — σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις αλλά και τεράστιες ευκαιρίες. Παρακολουθήστε ζωντανά εδώ: AGROWNΑγρίνιοσυνέδριο Share FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail Προηγούμενο ΕΛΤΑ: Η επόμενη ημέρα μετά το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Τι θα ισχύει για εργαζόμενους και εξυπηρέτηση σε νησιά και επαρχία Επόμενο AGROWN 2025: Προτάσεις, ιδέες και αιτήματα από τον Αγροτοδιατροφικό κόσμο Μπορεί επίσης να σας αρέσει Bookmark Aγρίνιο: Γιορτάζει σήμερα το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων – Ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός στη... 01 Νοέ 2025 Bookmark Η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου στην Κέρκυρα 31 Οκτ 2025 Bookmark «Pink the City»: Μήνυμα από το Αγρίνιο για την πρόληψη του καρκίνου του... 31 Οκτ 2025 Bookmark Αγρίνιο: Πανηγυρίζει το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων – Πλήθος κόσμου στον εσπερινό 31 Οκτ 2025 Bookmark Αγρίνιο: Γράμματα προς την Κατίνα Χαντζάρα, την ηρωίδα της Αντίστασης 31 Οκτ 2025 Bookmark Δ. Τραπεζιώτης: “Να αποτραπεί το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στον Δήμο Αγρινίου” 31 Οκτ 2025