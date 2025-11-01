Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, 2025
Αγρίνιο

AGROWN 2025: Δείτε live τη 2η ημέρα του συνεδρίου για το μέλλον της αγροδιατροφής στο Αγρίνιο

Δείτε σε live μετάδοση το 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο και Έκθεση AGROWN 2025 που έρχεται δυναμικά στο Αγρίνιο με θέμα: «Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου».

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέοι άνθρωποι, οι τεχνολογίες, τα εργαλεία και οι στρατηγικές που διαμορφώνουν το αύριο της αγροδιατροφής — σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις αλλά και τεράστιες ευκαιρίες.

Παρακολουθήστε ζωντανά εδώ:

