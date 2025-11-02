Aγροτικός Σύλλογος Καινουργίου: Να μην κλείσει το κατάστημα ΕΛΤΑ, να ενισχυθεί ο Οργανισμός με μόνιμο προσωπικό για τις ανάγκες του χωριού

Η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), με τη στήριξη της κυβέρνησης, προχωρά σε μαζικό κλείσιμο άνω των 200 ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της λεγόμενης “αναδιάρθρωσης” και “εξορθολογισμού” του δικτύου τους. Στα πλαίσια αυτά η συναλλακτική δραστηριότητα του Ταχυδρομικού Καταστήματος και στο Καινούργιο καταργείται .

Η απόφαση αυτή αν υλοποιηθεί, δίχως να υπολογίζει τις τελείως απαραίτητες ανάγκες για την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού κατοίκων του χωριού μας αλλά και όμορων χωριών της περιοχής, που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο ταχυδρομικό κατάστημα, θα έχει σοβαρές συνέπειες στη ζωή των κατοίκων.

Το Ταχυδρομικό Κατάστημα παρέχει υπηρεσίες ταχυδρομικές, χρηματοοικονομικές και ταχυμεταφορών, που περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, πληρωμές συντάξεων, πληρωμές λογαριασμών Υπηρεσιών ΚοινήςΩφέλειας και άλλες αγροτικές υποχρεώσεις(εργόσημα κ.λ.π.).

Η ταλαιπωρία για τους κατοίκους του χωριού μας είναι δεδομένη, να θυμίσουμε ότι η παραπάνω εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής σε μία σειρά ζητήματα σκανδάλων και ζωονόσων που κατατρώνε το εισόδημά τους.

Εκτός από την υποβάθμιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών για το κοινό, δυσμενείς είναι οι συνέπειες και για τους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ, καθώς το μέλλον τους είναι ρευστό και έρχονται αντιμέτωποι με αλλαγές που επηρεάζουν αρνητικά τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική τους ζωή, ενώ με απόλυση κινδυνεύουν οι “ενοικιαζόμενοι” εργαζόμενοι.

Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα σχεδιασμών που υλοποιούνται βήμα-βήμα εδώ και πάνω από μια δεκαετία, με τη συνέργεια όλων των κυβερνήσεων. Το 2020 η κυβέρνηση της ΝΔ πέρασε τροπολογία που άνοιξε τον δρόμο στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, νομιμοποίησε μαζικές απολύσεις, εισήγαγε τις ατομικές συμβάσεις, διέλυσε τον ενιαίο χαρακτήρα των ΕΛΤΑ, άνοιξε τον δρόμο για το σπάσιμο του δικτύου και την παράδοσή του σε εργολάβους. Νωρίτερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ανοίξει τον δρόμο, ενέταξε τα ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο, ενίσχυσε τη λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και προώθησε την αποδόμηση της καθολικής υπηρεσίας.

Απαιτούμε:

• να μην κλείσει το κατάστημα του χωριού μας καθώς και κανένα κατάστημα της περιοχής,

• να ενισχυθεί ο οργανισμός με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής.

Το επόμενο διάστημα θα πάρουμε πρωτοβουλίες για να αναδείξουμε την ανάγκη να λειτουργήσουν τα ΕΛΤΑ ως δημόσια, κοινωνική υπηρεσία και όχι ως πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Καλούμε όλους τους κατοίκους του χωριού μας να μην δεχτούν άλλο την υποβάθμισή του, να μη δεχτούν να κλείσει το υποκατάστημα, ούτε τώρα ούτε σε τρεις μήνες!