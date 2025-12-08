Αγροτικό μπλόκο και στην Αμβρακία Οδό για δύο ώρες την Τρίτη

Και στην Αμβρακία Οδό (στο ύψος της Δυτικής εξόδου της Βόνιτσας) θα στήσουν μπλόκο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025.

Η ανακοίνωση:

Οι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ακτίου-Βόνιτσας και Κατούνας-Μεδεώνων, όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής που βρισκόμαστε στον αγώνα, στο μπλόκο της Βόνιτσας (κόμβος με Λευκάδα), καλούμε όλους τους συναδέλφους σε περεταίρω ενίσχυσή του, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Καλούμε όλους του φορείς της περιοχής να στηρίξουν τον αγώνα μας! Μετά από απόφαση της συνέλευσης μας, όπως και σήμερα έτσι και αύριο, Τρίτη 9 Δεκέμβρη, θα κλείσουμε την Αμβρακία οδό (στο ύψος της Δυτικής εξόδου της Βόνιτσας) και στα δύο ρεύματα, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2μμ.