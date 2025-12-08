Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου οι αγρότες – Επεισόδια στα Χανιά

Μια “ανάσα” από το κτήριο του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου βρίσκονται πλέον οι αγρότες. Επεισόδια στα Χανιά

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive ένας αριθμός αγροτών κατάφερε να φτάσει στην πίστα προσαπογειώσεων, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι πτήσεις, ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις για την απομάκρυνσή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί προσήγαγαν δύο άτομα στο Τμήμα για τα επεισόδια που σημειώθηκαν λίγο νωρίτερα στον κόμβο του αεροδρομίου.

Νωρίτερα, με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης απάντησε η αστυνομία στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο, το μεσημέρι της Δευτέρας. Το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στην Κρήτη είχε ξεκινήσει περίπου στις 11 το πρωί. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς μπήκαν στον «χορό» των κινητοποιήσεων, διαμαρτυρόμενοι για τον υπό κατάρρευση πρωτογενή τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έφτασαν στον κόμβο του ΒΟΑΚ για το αεροδρόμιο με δυνάμεις των ΜΑΤ να βρίσκονται εκεί και να τους μπλοκάρουν την είσοδο. Αυτό ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν τα επεισόδια ανάμεσά τους με τους αγρότες να κατεβαίνουν από τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους για να πάνε στο αεροδρόμιο και την αστυνομία για να απαντά με χρήση χημικών.

Επεισόδια και στα Χανιά

Επεισόδια σημειώθηκαν και στο αεροδρόμιο Χανίων όπου οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό του αεροδρομίου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ έγινε χρήση χημικών και έγινε λόγος για έναν τραυματία αστυνομικό. Αρχικά οι αγρότες κατευθύνθηκαν στην πύλη του αεροδρομίου για να διαμαρτυρηθούν η αστυνομία δεν τους επέτρεψε με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση. Επίσης οι αγρότες έχουν αναποδογυρίσει περιπολικό, όπως φαίνεται στην φωτογραφία του INTIME.

Το μήνυμα της κυβέρνησης

Νωρίτερα κατά την ενημέρωση συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διεμήνυσε για τους αγρότες και πολιτικές της Κυβέρνησης:

Δεν έχω κάτι να σχολιάσω για τις δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών. Τώρα σχετικά με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις, τα είπε νομίζω όλα σήμερα ο Πρωθυπουργός, συμπύκνωσε όλα όσα κάνουμε.

Η Κυβέρνηση αυτή έχει αποφασίσει, μένοντας μακριά από μια πρακτική που ακολουθήθηκε κατά κανόνα μεταπολιτευτικά στη χώρα πάρα πολλές φορές, δηλαδή μια πρακτική του «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» να δώσει παραπάνω λεφτά, χρόνο με το χρόνο. Φέτος δίνουμε παραπάνω από ότι πέρσι, με μια καθυστέρηση που οφειλόταν σε μια μετάβαση σε μια νέα διαδικασία και αντιλαμβανόμαστε και την αγωνία των αγροτών, αλλά να δώσει περισσότερα σε αυτούς που πραγματικά πρέπει να τα πάρουν και κάνοντας και την αυτοκριτική και τη δική μας και του δικού μας πολιτικού χώρου και της δικής μας Κυβέρνησης. Έπρεπε να γίνει αυτό και άργησε: Οι νόμιμοι να πάρουν περισσότερα. Αυτό είναι το μήνυμα της Κυβέρνησης και αυτό θα γίνει στο τέλος του χρόνου που θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές.

Οι παράνομοι, αυτοί οι οποίοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές, οι μπαταχτσήδες, δεν είναι όλοι μια κατηγορία, δεν θα πάρουν λεφτά ή θα πάρουν λιγότερα λεφτά, αυτά δηλαδή που δικαιούνται, όσο και αν αντιστέκονται. Θέλουμε διάλογο, επιδιώκουμε τον διάλογο. Αποτέλεσμα διαλόγου είναι οι ικανοποιήσεις διαχρονικών αιτημάτων των αγροτών. Εμείς δώσαμε λύση για φθηνότερο ρεύμα. Εμείς δώσαμε την μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Εμείς μειώσαμε τον ΦΠΑ στα λιπάσματα, στα αγροτικά μηχανήματα και στις ζωοτροφές. Εμείς προχωρήσαμε τα μεγαλύτερα προγράμματα για τη στήριξη των αγροτών και προγράμματα για γεωτρήσεις. Στηρίξαμε τους συνεταιρισμούς. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα, το γνωρίζουμε. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος. Αλλά διάλογος χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας και των πολιτών, με ανοιχτούς δρόμους, με ενιαία εκπροσώπηση των αγροτών, για να μπορεί να βγει μια άκρη και με συγκεκριμένα αιτήματα. Φαντάζεστε, το λέω και το εννοώ εκπροσωπώντας αυτή την Κυβέρνηση, όχι μαξιμαλιστικά.

Η Κυβέρνηση αυτή δημιουργεί τις συνθήκες για να αυξηθούν τα έσοδα, ούτως ώστε να επιστραφούν πίσω στην κοινωνία αυτά που στερήθηκε. Ο κόσμος περνάει δύσκολα, το ξέρουμε. Όμως, έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια και έχουμε αυξήσει τα εισοδήματα από λεφτά που υπάρχουν, από έσοδα τα οποία έχουμε δημιουργήσει και όχι από δανεικά από τις επόμενες γενιές. Αν λοιπόν περιμένετε από την Κυβέρνηση αυτή να αρχίσει να τάζει ή να δίνει λεφτά υποθηκεύοντας τις επόμενες γενιές, όπως συνέβαινε στο παρελθόν και να επιστρέψουμε σε συζητήσεις που οδήγησαν τη χώρα σε συνθήκες πτώχευσης και στον γκρεμό, ένα βήμα από τον γκρεμό δεν θα το κάνουμε. Έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας.

Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα

Στο μεταξύ, αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας και η μηχανοκίνητη πορεία έχει τελικό προορισμό το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Λόγω των κινητοποιήσεων γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας, από την μεγάλη περιμετρική προς στο τοπικό δίκτυο, μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ Πάτρας και Βάρδας.

Έβρος: Έκλεισαν τον δρόμο προς το Τελωνείο Κήπων οι οδηγοί φορτηγών

Στον αόηχο των αγροτικών κινητοποιήσεων, νταλίκες επί της Εγνατίας οδού στο τμήμα Αρδάνιο προς Τελωνείο Κήπων «έκλεισαν» τον δρόμο εγκλωβίζοντας ΙΧ αυτοκίνητα. Σε μία κίνηση αντίδρασης φαίνεται να προχώρησαν μετά από τη μία σήμερα το μεσημέρι, οδηγοί φορτηγών που βρίσκονται ακινητοποιημένα επί της Εγνατίας οδού στο τμήμα που οδηγεί στο τελωνείο των Κήπων, από το οποίο δεν είναι δυνατή η διέλευσή τους εξαιτίας του μπλόκου των αγροτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, τροχαία και αντιπροσωπεία του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, βρίσκεται στο σημείο προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σήμερα εκτιμάται ότι αριθμός των φορτηγών που έχει συγκεντρωθεί προκειμένου να πραγματοποιήσει έξοδο προς την Τουρκία ανέρχεται περίπου στα 300 οχήματα.

Καρδίτσα: Κινητοποίηση των αγροτών έξω από το πολιτικό γραφείο του Τσιάρα

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι οι αγρότες της Καρδίτσας έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, όπου σε μια συμβολική κίνηση άδειασαν ζωοτροφές στο οδόστρωμα. Επίσης εκπρόσωποι των αγροτών επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματα, ενώ στη συνέχεια αποχώρησαν και κατευθύνθηκαν στο μπλόκο που έχει στηθεί πάνω στον Ε65.

newsbomb.gr