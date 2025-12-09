Αγροτικά μπλόκα: Πού είναι κλειστοί οι δρόμοι, πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν για τα αγροτικά μπλόκα, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της (www.astynomia.gr).

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται μέσα από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), όπου έχει δημιουργηθεί ειδικό μπάνερ με συγκεντρωτικούς πίνακες, καθώς και τα σχετικά δελτία τύπου – ανακοινώσεις.

Το υλικό είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/

Επιπλέον, λόγω της συνεχώς μεταβαλλόμενης κατάστασης και της δυναμικής φύσης των μέτρων που λαμβάνονται, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν και με τα τοπικά κέντρα επιχειρήσεων καλώντας στο «100» προκειμένου να ενημερώνονται για την προσβασιμότητα του οδικού δικτύου.