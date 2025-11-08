Αγρότες τριών νομών ενώνουν τις δυνάμεις τους – Από το Αγρίνιο ξεκινούν τις κινητοποιήσεις τους

Αγρότες τριών νομών, της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και της Ηλείας ενώνουν τις δυνάμεις τους και ξεκινούν τις κινητοποιήσεις τους από το Αγρίνιο. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 12 Νοέμβρη στις 11:00 θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στο Αγρίνιο

Αναλυτικά η ανακοίνωσή τους:

Απευθύνουμε κάλεσμα μάχης και αγώνα σε όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, την ΚΑΠ και την ΕΕ που μας στερούν σήμερα όλα αυτά που έχουμε ανάγκη. Αποφασίσαμε με κοινό συντονισμό οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας ότι δεν θα κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα απέναντι στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα προϊόντα που παράγουμε.

Δεν πρόκειται να τσιμπήσουμε στην προσπάθεια της κυβέρνησης να “ρίξει στάχτη” στα μάτια μας κάνοντας αόριστες εξαγγελίες για τις ήδη καθυστερημένες πληρωμές. Απορρίπτουμε τις δηλώσεις του υπουργού και της κυβέρνησης, όπου με θράσος δήλωσαν ότι «το καλό σενάριο είναι να πληρωθούμε στο τέλος του μήνα Νοέμβρη» τη στιγμή που πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρωστούμενα στους αγρότες. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπεύθυνη για αυτά είναι η υλοποίηση της ΚΑΠ, όπου καθημερινά βιώνουμε όλο και περισσότερο τις αρνητικές της συνέπειες.

Δεν δεχόμαστε τον εμπαιγμό που κάνει η κυβέρνηση προς τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά και τον καταρροϊκό πυρετό και τους χιλιάδες άλλους που απειλούνται «ανά πάσα ώρα και στιγμή», γιατί μας έχει αφήσει στην μοίρα μας να εξαφανιστούμε χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Υψώνοντας έτσι τοίχος προστασίας στους μεγαλοεξαγωγείς της φέτας, απορρίπτοντας τον εμβολιασμό των ζώων, που με βάση επιστημονικά κριτήρια μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της νόσου.

Πρώτοι σταθμοί της δράσης μας:

Τετάρτη 12 Νοέμβρη στις 11:00 παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα ΕΛΓΑ στο Αγρίνιο

Πέμπτη 13 Νοέμβρη στις 18:00 κινητοποίηση στο Αίγιο

Παρασκευή 14 Νοέμβρη στις 10:00 παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα ΕΛΓΑ στην Πάτρα

Πέμπτη 20 Νοέμβρη στην Ηλεία

Η ελπίδα βρίσκεται στα δικά μας χέρια. Κάθε αγρότης και κτηνοτρόφος να κάνει δικιά του υπόθεση την επιβίωση του. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε! Ότι κατακτήσαμε ήταν αποτέλεσμα αγώνων, πολύμορφων κινητοποιήσεων και μπλόκων. Η δύναμη μας πολλαπλασιάζεται όταν παλεύουμε χέρι-χέρι με τους εργαζομένους, τον λαό της περιοχής που βιώνει τις συνέπειες όσων ζούμε στο χωράφι, αγοράζοντας σε τριπλάσια και τετραπλάσια τιμή από όσα πουλάμε ως παραγωγοί.

Δεν σταματάμε εκεί! Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τη δράση μας

Οργανώνουμε μεγάλο κοινό συλλαλητήριο το Σάββατο 22 Νοέμβρη στην Πάτρα

Συμμετέχουμε οργανωμένα στην πανελλαδική σύσκεψη που διοργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων(ΠΕΜ) την Κυριακή 23 Νοέμβρη, όπου θα αποφασίσουμε την κλιμάκωση του αγώνα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Διεκδικούμε:

Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους από όλες τις ζωονόσους (ευλογιά, καταρροϊκό πυρετό) και να αναπληρωθεί από το κράτος το χαμένο εισόδημά τους μέχρι την πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών. Να αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ οι απώλειες από τον καταρροϊκό πυρετό.

που έχασαν τα ζώα τους από όλες τις ζωονόσους (ευλογιά, καταρροϊκό πυρετό) και να αναπληρωθεί από το κράτος το χαμένο εισόδημά τους μέχρι την πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών. Να αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ οι απώλειες από τον καταρροϊκό πυρετό. Να προχωρήσει με ευθύνη του κράτους ο εμβολιασμός στα κοπάδια των κτηνοτρόφων για τον καταρροϊκό πυρετό δωρεάν και με κρατική ευθύνη. Να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί πρόγραμμα εμβολιασμού για όλες την ευλογιά και όλες τις ζωονόσους.

στα κοπάδια των κτηνοτρόφων για τον καταρροϊκό πυρετό δωρεάν και με κρατική ευθύνη. Να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί πρόγραμμα εμβολιασμού για όλες την ευλογιά και όλες τις ζωονόσους. Άμεση αποπληρωμή των χρεωστούμενων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό

του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό Κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παράδοσή τους. Φθηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων και βιομηχανιών

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΧΑΪΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ