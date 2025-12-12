Αγρότες σχεδιάζουν σήμερα στις 10 το πρωί απόβαση με τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Απόβαση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ετοιμάζουν σήμερα οι αγρότες, στα πλαίσια των κινητοποιήσεών τους.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από τον σχεδιασμό που γίνεται στα «στρατηγεία» που έχουν στηθεί στα μπλόκα – τόσο στα Νέα Μάλγαρα όσο και ανατολικά, στα «Πράσινα Φανάρια» – οι αγρότες αναμένεται να κινηθούν συντονισμένα και μαζικά προς το λιμάνι μετά τις 10 το πρωί, με στόχο τον αποκλεισμό του.

Η κάθοδός τους προς το λιμάνι σχεδιάζεται να γίνει υπό τις οδηγίες των αστυνομικών της Τροχαίας, προκειμένου να μην προκληθεί κυκλοφοριακό χάος, ενώ παραμένει άγνωστο αν θα τους επιτραπεί να φτάσουν μέχρι τις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ, σε ποιο σημείο θα στηθούν τα τρακτέρ και για πόσο θα παραμείνουν. Παράλληλα, εκτός από τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα, στην κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχει και κόσμος που θα φτάσει από άλλα μπλόκα της χώρας.

Παραμένουν στα μπλόκα της δυτικής Θεσσαλίας οι αγρότες

Την ίδια ώρα, παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν και την παρουσία τους στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας το ερχόμενο Σάββατο. Αντιπροσωπείες από σωματεία και φορείς των δύο νομών επισκέπτονται καθημερινά τα δύο μπλόκα στη δυτική Θεσσαλία για να εκφράσουν από κοντά τη στήριξη και την αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών. Μέσα από τις καθημερινές συνελεύσεις ενημερώνονται για την πορεία των κινητοποιήσεων αλλά και τα αιτήματα, προτείνουν και συζητούν άλλες μορφές δράσης, δηλώνοντας πως θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Η συνάντηση με Τσιάρα και Χατζηδάκη

Στο μεταξύ, χθες οι αγρότες της Κρήτης συναντήθηκαν με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, παρουσιάζοντας τα αιτήματά τους. Χατζηδάκης και Τσιάρας δεσμεύτηκαν να τα εξετάσουν και να αντιμετωπίσουν αρκετά από αυτά, επισημαίνοντας όμως ότι δεν μπορεί να γίνει υπέρβαση της συμφωνίας με την Κομισιόν. Συμφώνησαν ωστόσο, να συναντηθούν ξανά σήμερα, στις 11.30 το πρωί.

Αυτή την εβδομάδα έχουμε μπει στο δεύτερο σκέλος των κινητοποιήσεων όπου οι αγρότες έχουν αποφασίσει κλιμάκωση, με ήπια χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός θέλουν να στείλουν ένα σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση για τις προθέσεις τους , αλλά από την άλλη δεν θέλουν να τραβήξουν στα άκρα το σχοινί της κλιμάκωσης.

Ο διάλογος και οι προϋποθέσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άνοιξε για ακόμη μια φορά το παράθυρο του διαλόγου προς τους αγρότες. Μάλιστα ζήτησε να υπάρχει εκπροσώπηση από όλα τα μπλόκα σε αυτή τη συνάντηση, σε μια προσπάθεια να ακούσει η κυβέρνηση όλες τις πλευρές του αγροτικού κινήματος.

Από την άλλη, οι αγρότες έχουν ήδη διαμηνύσει προς την κυβέρνηση πως θα προσέλθουν σε έναν διάλογο ο οποίος θα έχει τα εχέγγυα να απαντήσει στα ζητήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τους πολλά χρόνια τώρα. Διαφορετικά λένε χαρακτηριστικά «δεν θέλουμε να κάνουμε μια συνάντηση για τσάι και συμπάθεια».

Είναι προφανές πως οι αγρότες ζητούν πριν από την όποια συνάντηση, η κυβέρνηση να ανακοινώσει το πακέτο στήριξης του πρωτογενούς τομέα που αφορά κατά κύριο λόγο στο κόστος παραγωγής. Δηλαδή θέλουν φθηνότερες τιμές αγροτικού ρεύματος, αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα, αλλά θα ήθελαν και μια παρέμβαση της κυβέρνησης για τις πολύ χαμηλές τιμές ορισμένων προϊόντων.

