AGRMUN: Με επιτυχία το 1ο μαθητικό συνέδριο Model United Nations στο Αγρίνιο (εικόνες)

Για πρώτη φορά σε δημόσιο σχολείο μικρής επαρχιακής πόλης

Στο Αγρίνιο, 16-17 Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε το 1o AGRMUN (www.agrmun.gr), δηλ. το μαθητικό συνέδριο προσομοίωσης των συνεδριάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) (Model United Nations - MUN).

Το συνέδριο φιλοξενήθηκε στο 5οΓΕΛ Αγρινίου και διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των μαθητών/τριών Βασιλικής Λαζαρίνη (Secretarygeneral&Founder) του 2ου ΓΕΛ Αγρινίου, Άλεξ Πανάρετου (Deputysecretarygeneral) τουInternational School of Athensκαι Λενιώς Μπιτσοπούλου (PresidentoftheGAPlenary) επίσης του InternationalSchoolofAthens.Το AGRMUNείναι το πρώτο MUN που γίνεται σε μικρή πόλη, όταν συνήθως τα MUNπραγματοποιούνται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Τα μαθητικά συνέδρια Model United Nations είναι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις και ακαδημαϊκές δραστηριότητες όπου οι μαθητές/τριες μπορούν να μάθουν για τη διπλωματία, τις διεθνείς σχέσεις, και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Οι συμμετέχοντες/χουσες σε αυτά́ τα συνέδρια αναλαμβάνουν ρόλους των πρεσβευτών από διάφορες χώρες και προσπαθούν να προτείνουν λύσεις για πραγματικά́ ή υποθετικά́ παγκόσμια ζητήματα μέσα από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, συζήτησης, και ψηφοφορίας, μιμούμενοι τις συνεδριάσεις του ΟΗΕ.

Οι προσομοιώσεις μοντέλων του ΟΗΕ πραγματοποιούνται σε σχολεία και πανεπιστήμια ανά́ τον κόσμο (https://mymun.com/conferences/list)και προσελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές/τριες και φοιτητές/τριες κάθε χρόνο, βοηθώντας τους να μάθουν περισσότερα για τις αρχές του ΟΗΕ και τον τρόπο λειτουργιάς του.

Πολλοί από τους σημερινούς ηγέτες συμμετείχαν σε αντίστοιχα συνέδρια ως μαθητές/τριες και/ή φοιτητές/τριες.

Το γενικό θέμα του συνεδρίου ήταν «Enabling more accessible political forums for the provinces». Η οργανωτική επιτροπή πλαισιώθηκε, κατόπιν πρόσκλησης, από υπευθύνους/ες των επιμέρους θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου.

Συμμετείχαν περίπου 70 μαθητές από τα 2ο, 5ο και 6ο ΓΕΛ Αγρινίου, 1ο& 2ο Γυμνάσιο Αγρινίου, Μουσικό Σχολείο Αγρινίου, Κέντρο Ξένων Γλωσσών Παπακαμμένου Ειρήνη, 2ο ΓΕΛ Μεσολογγίου, ΓΕΛ Παναιτωλίου, International School of Αthens, 4ο ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου, 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου, Αρσάκειο, Πειραματικό Λύκειο Χαλκίδας.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου παραβρέθηκαν και πραγματοποίησαν ομιλίες η Σύμβουλος Αγγλικών Ν. Αιτ/νίας κα Αικατερίνη Πελέκη και η εκπαιδευτικός Αγγλικών Δρ. ΡενίκαΠαπακαμμένου. Τις δράσεις του 5ου ΓΕΛ Αγρινίου, ως ίδρυμα φιλοξενίας, παρουσίασε ο Δ/ντης του Σχολείου Δρ. Φώτης Λαζαρίνης.

Στο διήμερο που πραγματοποιήθηκε το AGRMUNοι μαθητές/τριες, εκπροσωπώντας διάφορες χώρες, συνομίλησαν και επιχειρηματολόγησαν στα Αγγλικά, σε διαφορετικές επιτροπές, σχετικά με τα θέματα που είχαν θέσει οι διοργανωτές και έλαβαν τελικά αποφάσεις με δημοκρατικές διαδικασίες μέσω ψηφοφορίας.

Θεωρούμε ότι πέραν από τις γλωσσικές δεξιότητες, οι μαθητές/τριες μέσα από τέτοιες δράσεις βελτιώνουν τις δυνατότητεςσυνεργατικότητας, αναπτύσσουν και ενισχύουν γόνιμους προβληματισμούς, λαμβάνουν δημοκρατικά αποφάσεις, μαθαίνουν να επιχειρηματολογούν και μαθαίνουν πώς λειτουργούν διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ.

Ως οργανωτική επιτροπή θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, τους/τις ομιλητές/τριες και το σχολείο φιλοξενίας και να ευχηθούμε να πραγματοποιηθούν και άλλα MUNσε επαρχιακές πόλεις, ώστε να ωφεληθούν περισσότεροι μαθητές/τριες μέσα από τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη δράση.