Άγριος ξυλοδαρμός στην Κρήτη: 14χρονος γρονθοκόπησε ηλικιωμένο στη μέση του δρόμου

Άγριος ξυλοδαρμός σε βάρος ηλικιωμένου σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν 14χρονος του επιτέθηκε και τον γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου.

Στο αποκλειστικό βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, φαίνεται η στιγμή που ένας 14χρονος στο Ηράκλειο επιτίθεται σε έναν 60χρονο άνδρα, με αφορμή μία παρατήρηση.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ηλικιωμένος πλησίασε την παρέα των ανηλίκων για να τους κάνει παρατήρηση. Αντί να ηρεμήσει την κατάσταση, ο 14χρονος ξεκίνησε να χτυπά τον άνδρα, ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα.

Οι εικόνες που κατέγραψε το βίντεο είναι σοκαριστικές, καθώς ο άνδρας φαίνεται αδύναμος να αντιδράσει.

Μαζί με τον δράστη βρίσκονται και δύο νεαρές, οι οποίες δεν αντιδρούν στα όσα διαδραματίζονται μπροστά τους.

08 Σεπ 2025

Ετικέτες: ανήλικος, ηλικιωμένος, Ηρακλειο Κρητης, ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ

