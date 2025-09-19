Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στην Πάτρα από παρέα ανηλίκων - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας

Σε νοσοκομείο στην Αθήνα μεταφέρθηκε ένας 16χρονος στην Πάτρα που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από παρέα ανηλίκων.

Το σοκαριστικό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18.09.25) στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, τρεις ανήλικοι (δύο 15χρονοι και ένας 16χρονος) συνεπλάκησαν με έναν 16χρονο, τον οποίο χτύπησαν με βαναυσότητα. Το αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο ανήλικος να υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, καθώς του έσπασαν το σαγόνι και τη μύτη.

Αρχικά διεκομίσθη στο Καραμανδάνειο, εν συνεχεία στο νοσοκομείο του Ρίου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του, ώστε να χειρουργηθεί, στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη Αγλαΐας Κυριακού» στην Αθήνα.

Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την έρευνα προχώρησε στη σύλληψη των τριών ανηλίκων και των γονιών τους για παραμέληση της εποπτείας τους