Άγριος τσακωμός Τραμπ με Μελάνια στο αεροπλάνο: Έντονες χειρονομίες και το κούνημα του δαχτύλου

Άγριος τσακωμός μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της συζύγου του Μελάνια μέσα στο αεροπλάνο, με σκηνές έντασης, έντονες χειρονομίες και το κούνημα του δαχτύλου.

Ένας έντονος καβγάς μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της συζύγου του Μελάνια καταγράφτηκε μέσα στο αεροπλάνο, με την κάμερα του SkyNewsArabia να "τσακώνει" τη στιγμή της έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στο πρωθυπουργικό ζευγάρι των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ όπως φαίνεται από το βίντεο εκδηλώνει την οργή του με εμφατικές χειρονομίες προς τη Μελάνια, κουνώντας της το δάχτυλο με την ίδια να παρέμεινε ψύχραιμη παρά τις έντονες αντιδράσεις του συζύγου της.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, είχε σχολιάσει το χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν στον σύζυγό της και πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν την ώρα που ετοιμαζόταν να κατέβει από το αεροπλάνο στο Βιετνάμ, συμβολεύοντάς τον «Βεβαιώσου ότι η πόρτα παραμένει κλειστή»

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον τσακωμό του Τραμπ με τη Μελάνια:

جدال حاد بين ترامب وميلانيا داخل مروحيتهما#سوشال_سكاي pic.twitter.com/PoAn100hFo

