Άγριο ξύλο στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου ανάμεσα σε ομάδες ατόμων

Άγριο ξύλο έπεσε το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου με ομάδες ατόμων να έρχονται στα χέρια για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας apohxos.gr, τα επεισόδια που ξέσπασαν στη συμβολή της οδ. Ρεμονδίνι και της 21ης Μαϊου κράτησαν αρκετή ώρα, ενώ όπως έχουν καταγράψει ντόπιοι και τουρίστες με τα κινητά τους τηλέφωνα, τα άτομα πέταξαν ακόμα και καρέκλες που άρπαξαν από καταστήματα εστίασης της περιοχής.

Στο σημείο, βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας τη στιγμή που κάτοικοι και τουρίστες έτρεξαν να φύγουν από το σημείο, καθώς υπήρχε άμεσος κίνδυνος τραυματισμού.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για το ποιοι συμμετείχαν στα επεισόδια, αλλά και ποια ήταν η αιτία.

protothema.gr