Άγριο ξύλο στην Κω: Μαθήτριες έπαιξαν μπουνιές έξω από σχολείο - Τραυματίστηκαν τρία κορίτσια

Ξανά στην επικαιρότητα το ζήτημα βίας ανηλίκων, αυτή την φορά στην Κω, όταν μαθήτριες έπαιξαν μπουνιές έξω από σχολείο.

To ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29.9.25) έξω από σχολείο στην πόλη της Κω (περίμεναν για να πάρουν το λεωφορείο μετά το τέλος των μαθημάτων), όταν δύο μαθήτριες ήρθαν στα χέρια, μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους.

Το επεισόδιο καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κινητά τηλέφωνα μαθητών και βρέθηκε στην κατοχή μας, μέρος του οποίου δημοσιεύουμε. Στο υλικό φαίνεται η ένταση ανάμεσα στις δύο μαθήτριες να κλιμακώνεται, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια, ενώ οι υπόλοιποι αν και αρχικά κοιτούσαν αμέτοχοι, αργότερα όταν η κατάσταση ξέφυγε φώναξαν στις μαθήτριες να σταματήσουν και τις χώρισαν.

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και άλλα παρόμοια περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών σε σχολεία του νησιού, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, γονείς έχουν ήδη ενημερώσει την Αστυνομία, ζητώντας να ληφθούν μέτρα ώστε να προστατευτούν τα παιδιά τους.

Πηγή: vimatiskos.gr