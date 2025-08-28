Αγρινίου - Αντιρρίου: Στο Καραμανδάνειο τα δύο παιδιά από το τροχαίο στα Φραγκουλαίικα

Στο Καραμανδάνειο για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν τα δύο παιδιά που επέβαιναν σε αυτοκίνητο το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο στην Αγρινίου - Αντιρρίου στο ύψος των Φραγκουλαιίκων. 
Στο Καραμανδάνειο για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν τα δύο παιδιά που επέβαιναν σε αυτοκίνητο το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο στην Αγρινίου - Αντιρρίου στο ύψος των Φραγκουλαιίκων.

Πρόκειται για δύο κορίτσια 7 και 15 χρόνων τα οποία είχαν αρχικώς μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αγρινίου μετά τη σύγκρουση δύο οχημάτων στις 11 περίπου το βράδυ στην παλιά Εθνική Οδό, μετά την Αγία Ελεούσα.

Τα δύο αδέλφια εξετάστηκαν από γιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων της νοσηλευτικής μονάδας. Παρότι η κατάστασή τους δεν ενέπνεε ανησυχία, κρίθηκε αναγκαίο να νοσηλευθούν στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκρά δύο 16χρονα παιδιά σε φρικτό τροχαίο

Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκρά δύο 16χρονα παιδιά σε φρικτό τροχαίο

Ανείπωτη τραγωδία στην Εθνική Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/8), με θύματα δύο 16χρονα παιδιά, έναν νεαρό άνδρα και μία νεαρή γυναίκα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

28 Αυγ 2025

Ετικέτες: ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, παιδιά, ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;