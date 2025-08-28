Αγρινίου - Αντιρρίου: Στο Καραμανδάνειο τα δύο παιδιά από το τροχαίο στα Φραγκουλαίικα

Στο Καραμανδάνειο για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν τα δύο παιδιά που επέβαιναν σε αυτοκίνητο το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο στην Αγρινίου - Αντιρρίου στο ύψος των Φραγκουλαιίκων.

Πρόκειται για δύο κορίτσια 7 και 15 χρόνων τα οποία είχαν αρχικώς μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αγρινίου μετά τη σύγκρουση δύο οχημάτων στις 11 περίπου το βράδυ στην παλιά Εθνική Οδό, μετά την Αγία Ελεούσα.

Τα δύο αδέλφια εξετάστηκαν από γιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων της νοσηλευτικής μονάδας. Παρότι η κατάστασή τους δεν ενέπνεε ανησυχία, κρίθηκε αναγκαίο να νοσηλευθούν στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.