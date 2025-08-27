Αγρινίου - Αντιρρίου: Σοβαρό τροχαίο στα Φραγκουλαίικα – Τραυματίστηκε παιδί

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό παιδιού σημειώθηκε στην εθνική οδό Αγρινίου – Αντιρρίου το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου, λίγο πριν τις 11, στο ύψος των Φραγκουλαίικων, πριν την Αγία Ελεούσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα εξετράπησαν της πορείας τους, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από το ατύχημα τραυματίστηκε ένα παιδί, το οποίο διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος καθώς και οχήματα της πυροσβεστικής

Δείτε φωτογραφίες: