Αγρίνιο: Τον προστάτη της Άγιο Αρτέμιο τίμησε με λαμπρότητα η Ελληνική Αστυνομία

Τον προστάτη της Άγιο Αρτέμιο τίμησε με λαμπρότητα στο Αγρίνιο η Ελληνική Αστυνομία.

Το πρωί της Δευτέρας (20.10.25) εψάλη Πανηγυρική Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, παρουσία εκπροσώπων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας, Αρχών και φορέων της πόλης.

Δείτε φωτογραφίες:

Σε ανάρτηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας για την ημέρα αναφέρονται τα εξής:

«Η Ελληνική Αστυνομία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αρτεμίου, του Προστάτη της.

Ο Άγιος Αρτέμιος ας αποτελεί πηγή έμπνευσης και δύναμης για κάθε αστυνομικό που επιτελεί με αφοσίωση και ήθος το καθήκον του προς την κοινωνία.

Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους!

Ο Άγιος Αρτέμιος ας μας καθοδηγεί, μας ενδυναμώνει και μας προστατεύει σε κάθε βήμα του

έργου μας»,

Υπενθυμίζεται ότι την παραμονή της γιορτής, με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με θρησκευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

Αποκορύφωμα ήταν ο 12ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος» που συνδιοργάνωσε η Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και το Δήμο Αγρινίου και ενισχύει την προσπάθεια σύνδεσης της κοινωνίας με την Αστυνομία, μέσω και της ανάδειξης του έργου που επιτελεί καθημερινά.

Δείτε σχετικό ρεπορτάζ ΕΔΩ