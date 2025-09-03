Αγρινιώτης με παγκόσμια διάκριση: Ο Λευτέρης Δήμος και η ομάδα του νικητές σε Διαγωνισμό Ρομποτικής

Την πρωτιά κατέκτησε ο Αγρινιώτης Λευτέρης Δήμος και η ομάδα του σε Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής στην Κίνα χαρίζοντας στην Ελλάδα μια σπουδαία διάκριση.

Ο Λευτέρης Δήμος, φοιτητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος) ο οποίος έλκει την καταγωγή του και από τα Καλύβια Αγρινίου, βρέθηκε μαζί με την ομάδα του στην "κορυφή" του κόσμου, μιας και πολύ πρόσφατα κέρδισαν την πρώτη θέση στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής "RoboRave International 2025", που διεξήχθη στο Πεκίνο.

Ο Λευτέρης Δήμος γεννήθηκε στα Γιάννενα, η μητέρα του Ελένη Ν. Γαλανοπούλου (από τα Καλύβια) και ο πατέρας του Κώστας Δήμος, στο άκουσμα της είδησης για την επιτυχία του παιδιού τους, ένιωσαν μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια!

Τα μέλη της ομάδας AΤΟΜ ήταν, ο Λευτέρης Δήμος, ο Δημήτρης Αστράς, ο Λευτέρης Σαμιώτης και ο Γιάννης Κοσμίδης, με προπονητή τον Πρόεδρο της Λέσχης Ρομποτικής Βόλου, Θρασύβουλο Φαρμάκη, οι οποίοι κέρδισαν επάξια την πρώτη θέση στην διαγωνισμό, ξεπερνώντας ομάδες στις οποίες συμμετείχαν από επιστήμονες έως καθηγητές πανεπιστημίου, ηλικιακά πολύ μεγαλύτεροι .

Για αυτή την σημαντική συμμετοχή και διάκριση που απέσπασαν, ο Λευτέρης Δήμος αναφέρει τα εξής:

«Το RoboRave International ήταν ένας Παγκόσμιος διαγωνισμός ρομποτικής διάφορων κατηγοριών. Εμείς συμμετάσχαμε στη κατηγορία Line follow 18+ και βγήκαμε 1η θέση κερδίζοντας τις καλύτερες ομάδες από όλο τον κόσμο

Η αποστολή της ομάδας ήταν η κατασκευή και ο προγραμματισμός ενός πλήρους αυτόνομου ρομπότ το οποίο θα ήταν ικανό να πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη αποστολή πάνω σε μία πίστα. Πιο συγκεκριμένα, το ρομπότ ξεκινώντας από την αφετηρία και ακολουθώντας μία γραμμή έπρεπε σε όσο το δυνατόν πιο γρήγορο χρόνο να παραδώσει 330 μπαλάκια του πινγκ πονγκ στον πύργο, περνώντας από μία πολύ μικρή διατομή 10χ10 εκατοστά, χωρίς να χάσει την πορεία του.

Αυτό που μας έκανε να κερδίσουμε, ήταν θα έλεγα, η εστίαση στην αξιοπιστία και όχι στην ταχύτητα σε κάθε γύρο για το ρομπότ μας, το οποίο αν και πιο αργό από άλλες ομάδες κατάφερε να φέρει εις πέρας τη δοκιμασία στις 7 από τις 8 αρχικές προσπάθειες, καθώς και 2 στις 2 στη φάση των τελικών, αναδεικνύοντάς μας νικητές!

Ο Λευτέρης Δήμος μας περιγράφει και τις εντυπώσεις του από την Κίνα, όπου επισημαίνει ότι, η μεγάλη αυτή χώρα τεχνολογικά βρίσκεται πολύ μπροστά από την Ελλάδα και πράγματα που εμείς προσομοιάζουμε με την ρομποτική και τέτοιους διαγωνισμούς, εκεί είναι η καθημερινότητα. Ωστόσο, αν και με μειωμένους πόρους και τεχνογνωσία, αποδείξαμε πως δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε σαν ομάδα, από αυτές των μεγαλύτερων κολοσσών».

Θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια σπουδαία επιτυχία που αποδεικνύει ότι, η νέα γενιά της Ελλάδας, παρά τις όποιες αδυναμίες που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, ιδιαιτέρως στον τεχνολογικό τομέα, όχι μόνο μπορεί να θέσει υψηλούς στόχους, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο.

Πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια στον Λευτέρη Δήμο και την ομάδα του για την μεγάλη τους επιτυχία! Να συνεχίσουν την προσπάθειά τους και να έχουν καλή πρόοδο!

Η Πανεπιστημιακή Ομάδα μονοθέσιων τύπου Formula

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Λευτέρης Δήμος, είναι Υπεύθυνος Υποομάδας Suspension της ομάδας φοιτητών Centaurus Racing Team, μια ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που από το 2009 έχει στόχο τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλήρως λειτουργικών μονοθέσιων τύπου Formula, ικανών να συμμετάσχουν στο μεγαλύτερο παγκόσμιο φοιτητικό διαγωνισμό μηχανικών, τον Formula Student. Η ομάδα έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμους διαγωνισμούς με πιο πρόσφατους αυτούς της Αυστρίας, Ουγγαρίας και Τσεχίας με τον πρώτο να είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς στην Ευρώπη, επιτυγχάνοντας σημαντικές διακρίσεις.

Πηγή: kalyvia.gr