Αγρίνιο:Στα «θρανία» μηχανικοί, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι για το κτηματολόγιο - Με την υπογραφή του ΤΕΕ

Μια σημαντική διήμερη ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνει το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο που εστιάζει σε κάθε διαδικασία από την κτηματογράφηση μέχρι και τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε σήμερα (25.09.25) το απόγευμα και θα συνεχιστεί και αύριο το απόγευμα (26.09.25) στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, στην οδό Π. Σούλου 11 στο Αγρίνιο.

Στο πλαίσιο της διήμερης αυτής εκδήλωση, που απευθύνεται σε μηχανικούς, συμβολαιογράφους και δικηγόρους, θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις και γίνει μια ορθή και επιστημονική προσέγγιση στα κακώς κείμενα του κτηματολογίου.

Και τις δύο ημέρες της εκδήλωσης αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα προβλήματα που έχουν ανακύψει στο κτηματολόγιο στην Αιτωλοακαρνανία, αν και τα περισσότερα προβλήματα είναι κοινά σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Η διαδικασία του λειτουργούν κτηματολογίου δεν είναι κάτι που αφορά μια ειδικότητα ξεχωριστά, αλλά πρέπει και οι τρεις αυτοί επιστημονικοί κλάδοι να συνεργαστούν για να υπάρχει το σωστό αποτέλεσμα.

Τα προβλήματα που προκύπτουν στις διαδικασίες του κτηματολογίου είναι πάρα πολλά και δυστυχώς καθημερινά. Για παράδειγμα υπάρχουν στην Αιτωλοακαρνανία, όπως επίσης και σε όλη την Ελλάδα, εκτάσεις και περιοχές που κρίθηκαν δασικές, διότι σαν χώρα βγάλαμε δασικούς χάρτες πριν ακόμη υποβάλλουμε αιτήσεις για το κτηματολόγιο!

Σήμερα (25.09.25) οι εργασίες της ενημερωτικής εκδήλωσης ξεκίνησαν με αναφορά στον νόμο 2308/1995 για την κτηματογράφηση από τη Δρ. Διονυσία – Γεωργία Περπερίδου, αγρονόμο – τοπογράφο μηχανικό και επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Πραγματοποιήθηκε εισήγηση της ίδιας με θέμα τη χωρική κτηματολογική βάση. Το πρόγραμμα της ημέρας περιελάμβανε και την εισήγηση της δικηγόρου Δανάης Ι. Καρκούλια για τις εγγραπτέες πράξεις στο Κτηματολόγιο και τη δημοσιότητα.

Αύριο (26.09.25), που είναι η δεύτερη ημέρα, η ενημερωτική αυτή εκδήλωση θα ξεκινήσει με εισήγηση της κ. Περπερίδου σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας του Κτηματολογίου και τη σύνδεση με το ΤΑΓΜ, ενώ στη συνέχεια, η κ. Καρκούλια θα αναπτύξει το θέμα της διαμεσολάβησης.

Στόχος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, μετά φυσικά τη λήξη της εκδήλωσης αυτής, είναι μια ομάδα εργασίας που θα αποτελείται από μηχανικούς, δικηγόρους και συμβολαιογράφους να καταγράψει τα βασικότερα θέματα που συζητήθηκαν και αναλύθηκαν, ώστε στο εξής να υπάρχει μια κοινή πρακτική, να υπάρχουν κοινές προσεγγίσεις και κοινές απαιτήσεις.

