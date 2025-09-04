Αγρίνιο: 18χρονος φέρεται να είχε κλέψει περισσότερα από 3.000 ευρώ, κινητά και άλλα προσωπικά αντικείμενα μέσα από αυτοκίνητα

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αγρινίου υπόθεση κλοπών από ΙΧ στο Αγρίνιο.

Ειδικότερα, ο 18χρονος δράστης μαζί με ακόμη ένα άτομο που είναι άγνωστο μέχρι στιγμής προέβη σε διακεκριμένες κλοπές από ΙΧ. Αφαίρεσε 3.855ευρώ, 4 κινητά και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Οι κλοπές έγιναν μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου του 2025 και τα κλοπιμαία προέρχονται από 7 οχήματα. Σε βάρος του 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, καθώς πέρασε ο χρόνος του αυτοφώρου.