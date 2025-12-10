Αγρίνιο: Ζωή …ποδήλατο, αλλιώς – Απίθανες δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas στο Πάρκο

Μια υπέροχη γιορτή για το ποδήλατο στήθηκε το πρωί της Τετάρτης (10.12.25) στο Παπαστράτειο Πάρκο του Αγρινίου στο πλαίσιο παράλληλων δράσεων με αφορμή την απολογιστική παρουσίαση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2025, με τη συμμετοχή του Γιάννη Βρούτση.

Με τη συμμετοχή δεκάδων μαθητών από Δημοτικά Σχολεία του Αγρινίου (5ο, 8ο και 12ο) και του Αγίου Κωνσταντίνου (1ο και 2ο) και με «σύμμαχο» τον καλό καιρό, το άθλημα της ποδηλασίας υπό το πρίσμα μάλιστα της Οδικής Ασφάλειας, βρέθηκε στο επίκεντρο.

Το Πάρκο μετατράπηκε σε πίστα αγώνων και οι ευρηματικές δραστηριότητες που σχεδίασε η Cycling Greece ενθουσίασαν παιδιά και εκπαιδευτικούς.

Τα διαδραστικά παιχνίδια σχετίζονταν με την ισορροπία και την ταχύτητα αλλά και τη συνεργασία και βασικός στόχος ήταν να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το άθλημα της ποδηλασίας και να ενημερωθούν για την ασφαλή οδήγηση.

Ο υπεύθυνος για τις παράλληλες δράσεις Θάνος Γεωργίου που μίλησε στο sinidisi.gr χαρακτήρισε το Αγρίνιο φιλική για το ποδήλατο πόλη και σημείωσε ότι το ΔΕΗ Tour of Hellas του 2026 θα περάσει ξανά από την περιοχή που το αγκάλιασε τη διοργάνωση.

Δείτε τις δηλώσεις:

Δείτε φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις στο Πάρκο: