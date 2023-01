Αγρίνιο: Υψηλών προδιαγραφών ο πρώτος μαθητικός διαγωνισμός πληροφορικής στο Νομό

Με χειροκροτήματα μικρών και μεγάλων έγινε την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 η βράβευση των νικητών Γυμνασίου και Λυκείου στον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας, από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίσς κ. Λίνο Μπλέτσα.

Στην κατηγορία Λυκείου διακρίθηκαν οι μαθητές:

* 1η Θέση: Ελένη Καραλή, Α’ Λυκείου, 6ο ΓΕΛ Αγρινίου

* 2η Θέση: Δημήτριος-Μάριος Καμμένος, Β’ Λυκείου, 6ο ΓΕΛ Αγρινίου

* 2η Θέση: Παναγιώτης Μουρούκος, Α’ Λυκείου, 6ο ΓΕΛ Αγρινίου

* 3η Θέση: Κωνσταντίνος Σαράκης, Β’ Λυκείου, 6ο ΓΕΛ Αγρινίου

Στην κατηγορία Γυμνασίου διακρίθηκαν οι μαθητές:

* 1η Θέση: Ευθύμιος Γαλαζούλας, Γ’ Γυμνασίου, Μουσικό Γυμνασίο Αγρινίου

* 2η Θέση: Νικήτας Καμμένος, Γ’ Γυμνασίου, 7ο Γυμνασίο Αγρινίου

* 3η Θέση: Μενέλαος-Παναγιώτης Παπαζαχαρίας, Β’ Γυμνασίου, 3ο Γυμνασίο Αγρινίου

Ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας με κωδική ονομασία ENIGMA 0x00, διεξήχθη με εξαιρετική επιτυχία την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 στη φιλόξενη αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων του Αγρινίου διαγωνίσθηκαν σε πρωτότυπα θέματα Πληροφορικής που απαιτούσαν βαθειά κατανόηση εννοιών -σε πολύ μικρό, αλλά θεμελιώδες υποσύνολο- της Επιστήμης της Υπολογιστών.

Ο Διαγωνισμός αυτός ήταν ο πρώτος του είδους του στο νομό, διεξήχθει με τις υψηλότερες προδιαγραφές, εφάμιλλες διεθνών διαγωνισμών, και τέλεσε υπό την αιγίδα:

του Δήμος Αγρινίου – Municipality of Agrinio ,

του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ,

του Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ,

της Ελληνικής Εταιρίας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ), διοργανωτή του 35th Greek National Competition in Informatics for students .

Ευχαριστούμε θερμά του Δήμαρχο Αγρινίου κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Αιτ/νίας κύριο Λίνο Μπλέτσα, τον Πρόεδρο Επιμελητηρίου Αιτ/νίας κύριο Παναγιώτη Τσιχριντζή και τον Πρόεδρο της ΕΠΥ κύριο Ιωάννη Βογιατζή για την αμέριστη υποστήριξή τους στο Διαγωνισμό.