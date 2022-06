Αγρίνιο: Με υποτροφία στο φημισμένο University of Pensylvania μαθητής του 2ου Γενικού Λυκείου

Μαθητής του 2ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου, έθεσε υψηλούς στόχους, δούλεψε σκληρά και η προσπάθειά του ανταμείφθηκε με υποτροφία σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, το University of Pensylvania.

Πρόκειται για τον Ελευθέριο Λαζαρίνη που, όπως θα δείτε στην ανακοίνωση του σχολείου του που ακολουθεί, παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει καταφέρει πολλά.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων

“Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη διάκριση του μαθητή μας Λαζαρίνη Ελευθέριου της Γ΄ Τάξης του 2ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου, ο οποίος έγινε δεκτός για προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο των

Η.Π.Α.«University of Pennsylvania- Σχολή: School of Engineering and Applied Science – Τμήμα: ComputerEngineering», που βρίσκεται στην 9η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των Πανεπιστημίων.

Η επιλογή του μαθητή ήταν αποτέλεσμα μιας απαιτητικής διαδικασίας αξιολόγησης η οποία στηρίχθηκε:

• στις βραβεύσεις του σε πανελλήνιους διαγωνισμούς Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής και Χημείας,

• στη διάκρισή του με το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία μιας καινοτόμου εφαρμογής υπολογιστών,

• στη λήψη υποτροφίας από το ίδρυμα Benjamin Franklin για τη διάκρισή του στο πρόγραμμα Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship (B.F.T.F.),

• στην απαιτητική συνέντευξη με στελέχη του Πανεπιστημίου.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια και του εύχονται κάθε επιτυχία στο νέο ακαδημαϊκό του περιβάλλον.

Ως σχολική δε κοινότητα αισθανόμαστε ιδιαίτερη υπερηφάνεια, διότι, πλέον, είμαστε πεπεισμένοι ότι το επίπεδο εκπαίδευσης, που προάγεται ποιοτικά και αποτελεσματικά από το δημόσιο ελληνικό σχολείο, αναγνωρίζεται διεθνώς, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και προοπτικές για τους μαθητές του”.

