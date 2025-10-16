Αγρίνιο: Υποδοχή Λειψάνων Αγίου Δημητρίου την Δευτέρα στα Β' Δημήτρια

Στα Β' Δημήτρια, στο Αγρίνιο, θα πραγματοποιηθεί υποδοχή Λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου. Η πρόσκληση και το πρόγραμμα των Ακολουθιών

Την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 6μ.μ. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός, θα υποδεχθεί στα προπύλαια του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου. Για δεύτερη φορά το Αγρίνιο υποδέχεται λείψανο Αγίου Δημητρίου και καθιερώνονται ¨τα Δημήτρια¨ , δηλαδή η Εκκλησιαστική Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου, όπως ακριβώς τελείται στην Θεσσαλονίκη και σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Η λατρευτική Μεγάλη Εβδομάδα, θα αρχίσει από Κυριακή το απόγευμα της 19ης Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι το απόγευμα της Κυριακής 26ης Οκτωβρίου. Καθημερινά πρωί και απόγευμα θα τελούνται οι ακολουθίες με πέντε βασικούς πνευματικούς σταθμούς.

Πρώτον Δευτέρα 20 Οκτωβρίου το απόγευμα ώρα 6μ.μ. με την υποδοχή του ιερού λειψάνου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Δαμασκηνό.

Δεύτερον Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, απόγευμα ώρα 6.30, εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου με τίτλο ¨Ένας βαρυποινίτης ασκητής¨ που περιλαμβάνει την επικοινωνία του Frank Atwood, τον μετέπειτα Αντώνιο μοναχό, με τον Σεβαστό μας Ιεράρχη Ιερόθεο και την εμπειρία μεταστροφής ενός βαρυποινίτη σε Ορθόδοξο μοναχό μέσα στην φυλακή του.

Τρίτον Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, το βράδυ προς Παρασκευή, ώρα 8-1 Αγρυπνία της Μεγάλης Παρασκευής του Αγίου Δημητρίου, με τα εγκώμια, την περιφορά του ιερού λειψάνου και της εικόνας του Μαρτυρίου γύρω από το Ναό και τη χρήση με μύρο από το λείψανο του Αγίου Δημητρίου που μας έστειλαν οι Σεβαστοί εφημέριοι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Τέταρτον Παρασκευή 24 Οκτωβρίου απόγευμα 6.30, θα τελεστεί το μυστήριο του Ευχελαίου μαζί με τη χρήση μύρο από το λείψανο του Αγίου Δημητρίου.

Πέμπτον την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το πρωί με τον Πανηγυρικό εορτασμό του Αγίου Δημητρίου, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Δευτέρα 20.10.2025 Ώρα 6μ.μ. Υποδοχή ιερού Λειψάνου Αγίου Δημητρίου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΝ θα ακολουθήσει Εσπερινός 2ης ημέρας Αγίου Δημητρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

• Τρίτη 21.10.2025 Θεία Λειτουργία 7-9 π.μ. Το απόγευμα ώρα 5.30 Εσπερινός ακολουθίας Αγίου Δημητρίου και ιερά Παράκληση. Ώρα 8 απόδειπνο και Χαιρετισμοί Αγίου Δημητρίου.

• Τετάρτη 22.10.2025 Θεία Λειτουργία 7-9 π.μ. Απόγευμα ώρα 5.30 Εσπερινός και ώρα 6.30, εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου με τίτλο ¨Ένας βαρυποινίτης ασκητής¨ που περιλαμβάνει την επικοινωνία του Frank Atwood, τον μετέπειτα Αντώνιο μοναχό, με τον Σεβαστό μας Ιεράρχη Ιερόθεο και την εμπειρία μεταστροφής ενός βαρυποινίτη σε Ορθόδοξο μοναχό μέσα στην φυλακή του.

• Πέμπτη 23.10.2025 Θεία Λειτουργία 7-9 π.μ. Πέμπτη το βράδυ προς Παρασκευή, ώρα 8-1μ.μ., Αγρυπνία της Μεγάλης Παρασκευής του Αγίου Δημητρίου, με τα εγκώμια, την περιφορά του ιερού λειψάνου και της εικόνας του Μαρτυρίου γύρω από το Ναό και τη χρήση με μύρο από το λείψανο του Αγίου Δημητρίου που μας έστειλαν οι Σεβαστοί εφημέριοι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

• Παρασκευή 24.10.2025 Το απόγευμα ώρα 5.30 Εσπερινός και ώρα 7μ.μ. ακολουθία Ευχελαίου και χρήση με Μύρο από το ιερό λείψανο του Αγίου Δημητρίου

• Σάββατο 25.10.2025 Θεία Λειτουργία 7-9 π.μ. Το απόγευμα ώρα 6.30μ.μ. Ο Αναστάσιμος Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και ιερό Κήρυγμα.

• Κυριακή 26.10.2025 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

Κυριακή απόγευμα ώρα 6. Αναστάσιμος μεθεόρτιος Εσπερινός με παράκληση του Αγίου Δημητρίου .