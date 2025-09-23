Αγρίνιο - Υποδοχή φοιτητών:«Θέλουμε, αλλά δεν λάβαμε καμία πρόσκληση»

«Θέλουμε, αλλά δεν λάβαμε καμία πρόσκληση», ανέφερε ο Σωκράτης Κωστίκογλου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών στο Αγρίνιο για τη συμμετοχή στο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει συμμετοχή των εμπορικών συλλόγων της Αιτωλοακαρνανίας στο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους Δήμους της περιοχής, σχολίασε η στήλη στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας.

Ένα σχόλιο που βασίστηκε στο γεγονός ότι στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ έχει αναρτηθεί λίστα με πάνω από 160 καταστήματα της Πάτρας που θα προσφέρουν στους νέους φοιτητές σημαντικές εκπτώσεις.

«Καμιά πρόσκληση δεν λάβαμε και ούτε πρόταση δεχθήκαμε» ανέφερε στη στήλη ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών στο Αγρίνιο, Σωκράτης Κωστίκογλου.

Απόρησε μάλιστα αν οι διοργανωτές απευθύνθηκαν μόνο στην εστίαση. «Ο Σύλλογός μας έχει αποδείξει στον ενάμιση χρόνο λειτουργίας του, ότι όταν καλείται να συμμετέχει σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που αφορούν την πόλη ή τη περιοχή μας είναι πάντα θετικός, τις στηρίζει και συμμετέχει σε αυτές» μας ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σ. Κωστίκογλου.

Και ειλικρινά δημιουργεί και εμάς απορία, αν όντως κανείς δεν «χτύπησε την πόρτα» των εμπορικών συλλόγων της Αιτωλοακαρνανίας. Το μόνο που μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι ενδεχομένως κάποια οργανωτική «δυσλειτουργία» υπήρξε από την πλευρά του Πανεπιστημίου.

Όμως επειδή στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά και στην Πρυτανεία, όλοι μα όλοι θέλουμε στη θεωρία την ενίσχυση του Πανεπιστημίου και την ενίσχυση των φοιτητών σε όλα τα επίπεδα, δεν μπορεί να είμαστε «χαμένοι στη μετάφραση» των καλεσμάτων και των προσκλήσεων…

Εφημερίδα «Συνείδηση»