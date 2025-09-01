Αγρίνιο: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Σκάλωμα Λυσιμαχείας - Σκληρή μάχη με τις φλόγες

Υπό έλεγχο τέθηκε στο Αγρίνιο, η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Σκάλωμα Λυσιμαχείας, ύστερα από σκληρή μάχη του Δήμου Αγρινίου και της Πυροσβεστικής με τις φλόγες.

Σε σχετική ανάρτηση ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, Γιάννης Βασιλείου αναφέρει:

Πυρκαγιά στο Σκάλωμα Λυσιμαχίας.

Χθες βραδινές ώρες ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή στο Σκάλωμα Λυσιμαχίας.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Ο Δήμος Αγρινίου παρείχε συνδρομή στην Πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου με 8 μηχανήματα έργου ,3 υδροφόρες και 1 μπουλντόζα.

Ότι και να πω είναι λίγο για όσους συμμετείχαν στην κατάσβεση.

Από χθες μέχρι και αυτήν την ώρα όλοι βρίσκονται στο σημείο για να τεθεί η πυρκαγιά σε πλήρη έλεγχο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.

