Αγρίνιο: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Σκάλωμα Λυσιμαχείας - Σκληρή μάχη με τις φλόγες
Υπό έλεγχο τέθηκε στο Αγρίνιο, η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Σκάλωμα Λυσιμαχείας, ύστερα από σκληρή μάχη του Δήμου Αγρινίου και της Πυροσβεστικής με τις φλόγες.
Σε σχετική ανάρτηση ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, Γιάννης Βασιλείου αναφέρει:
Πυρκαγιά στο Σκάλωμα Λυσιμαχίας.
Χθες βραδινές ώρες ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή στο Σκάλωμα Λυσιμαχίας.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Ο Δήμος Αγρινίου παρείχε συνδρομή στην Πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου με 8 μηχανήματα έργου ,3 υδροφόρες και 1 μπουλντόζα.
Ότι και να πω είναι λίγο για όσους συμμετείχαν στην κατάσβεση.
Από χθες μέχρι και αυτήν την ώρα όλοι βρίσκονται στο σημείο για να τεθεί η πυρκαγιά σε πλήρη έλεγχο.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.
Δείτε φωτογραφίες: