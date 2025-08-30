Αγρίνιο: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παλαιοκερασιά - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 14.00 του Σαββάτου 30.08.25 στην περιοχή της Παλαιοκερασιάς Αγρινίου, παραπάνω από την Σκουτερά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινήθηκε άμεσα. Κάηκαν 6 στρέμματα δασικής έκτασης (πουρνάρια, καρδιές κλπ).

Αν και η φωτιά ήταν κοντά σε σπίτια, τελικά τα σπίτια δεν απειλήθηκαν, διότι στο σημείο έσπευσαν 9 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου με 18 πυροσβέστες, 3 υδροφόρες (2 του Δήμου Αγρινίου και 1 της Περιφέρειας), 2 jcb και 3 εναέρια μέσα και έδωσαν μάχη για να μην πλησιάσει προς τα σπίτια.

Στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου Θεόδωρος Αποστόλου.