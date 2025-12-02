Αγρίνιο: Υπέροχες μελωδίες «πλημμύρισαν» το Παπαστράτειο στην εκδήλωση του «Παναγία Ελεούσα»

Υπέροχες μελωδίες «πλημμύρισαν» το Παπαστράτειο Μέγαρο στο Αγρίνιο, στην εκδήλωση του Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα», με τίτλο: «Έξοδος…Με τ’ αλφαβητάρι των άστρων».

Η ανακοίνωση:

Το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» για άτομα με νοητική αναπηρία (Μεσολόγγι- Αγρίνιο), στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας των ατόμων με αναπηρία πραγματοποίησε με επιτυχία τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, ώρα 7:00μ.μ., στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, την εκδήλωση «Έξοδος…Με τ’ αλφαβητάρι των άστρων», με το μουσικό σχήμα Άτροπον , (μία καλλιτεχνική συνέργεια από τους Ευσταθία Γρέντζελου, Γεώργιο Αθανασόπουλο, Χριστίνα Κορκοντζέλου, Φίφη Αλεξοπούλου τη χορωδία των εκπαιδευομένων του Εργαστηρίου και την ομάδα εφήβων «Ήβη» του Δήμου Αγρινίου.

Η όμορφη αυτή μουσική εκδήλωση με τις υπέροχες μελωδίες των καλλιτεχνών και της χορωδίας προσέφερε στιγμές χαράς και ψυχικής ανάτασης στους πολίτες που επί σειρά ετών δείχνουν την αγάπη τους απέναντι στους εκπαιδευόμενους και το έργο μας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Νικόλαος Κατσακιώρης, οι Αντιδήμαρχοι Αγρινίου κα Γεωργία Μπόκα, κα Μαρία Παπαγεωργίου, κ. Βασίλειος Φωτάκης και κ. Δημήτριος Σκορδόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Ζώης, ο πολιτευτής κ. Βασίλειος Φεύγας, η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων, Γονέων, Κηδεμόνων & Εθελοντών» κα Κική Μαραγιάννη η κα Αθηνά Σταμούλη προϊσταμένη του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Αγρινίου και πολλοί Πρόεδροι και εκπρόσωποι Φορέων και Συλλόγων καθώς και πλήθος κόσμου, οι οποίοι με την παρουσία τους μας στηρίζουν στο δύσκολο έργο που επιτελούμε όλα αυτά τα χρόνια στο νομό μας. Τους ευχαριστούμε θερμά.

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ευχαριστεί επίσης θερμότατα τους χορηγούς : το ανθοπωλείο Πιστιόλη την τηλεόραση του ΑΧΕΛΩΟΥ, τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Δείτε φωτογραφίες: