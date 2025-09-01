Αγρίνιο: Ξηλώνεται το Ετουάλ – Τίτλοι τέλους για τον ιστορικό κινηματογράφο της πόλης

Μετά από δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στην πολιτιστική ζωή στο Αγρίνιο, ο κινηματογράφος «Ετουάλ» κατεβάζει οριστικά ρολά.

Η τελευταία ιδιωτική κινηματογραφική αίθουσα της πόλης περνά πλέον στην ιστορία, βάζοντας τέλος σε μια εποχή για τους φίλους της μεγάλης οθόνης.

Οι εικόνες των τελευταίων ημερών είναι χαρακτηριστικές: έξω από την είσοδο φορτηγά γεμάτα καθίσματα, στο εσωτερικό εργάτες που ξηλώνουν τη μηχανή προβολής. Το «Ετουάλ» αδειάζει, προκειμένου να μετατραπεί σε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο για νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η απώλεια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη του κινηματογράφου, Κώστα Βοσκόπουλου, στις 18 Φεβρουαρίου 2025. Ο Βοσκόπουλος υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία για το σινεμά στο Αγρίνιο, προσφέροντας επί δεκαετίες ποιοτικές προβολές και φιλοξενώντας αμέτρητες κινηματογραφικές εμπειρίες για τους κατοίκους της πόλης.

Με το κλείσιμο του «Ετουάλ» ολοκληρώνεται ένα σημαντικό κεφάλαιο για την κινηματογραφική ταυτότητα του Αγρινίου. Όπως σημειώνουν πολλοί, όσοι έζησαν τις αίθουσες του κινηματογράφου θα τον θυμούνται πάντα με αγάπη, όπως και τον άνθρωπο που τον κράτησε ζωντανό μέχρι το τέλος.