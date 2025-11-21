Αγρίνιο: Ξεσπά η μητέρα του 18χρονου Μάριου – «Όσοι τον αγαπάτε προσευχηθείτε για αυτόν απόψε»

Ξέσπασε η Εύη Βέρρη, μητέρα του 18χρονου Μάριου από το Αγρίνιο, με το σπάνιο σύνδρομο Alagille, ο οποίος υποβλήθηκε σήμερα σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας: «Ο 18χρονος Μάριος με το σπάνιο σύνδρομο Alagille μεταμοσχεύθηκε σήμερα στο Τορίνο. Άλλη μια επιτυχής προσπάθεια – τώρα πλέον αισιοδοξούμε για την έκβαση του. Όλα πιστεύω θα πάνε καλά».

Ωστόσο, με ανάρτησή της στο Facebook η κυρία Βέρρη έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο γιος της μπήκε στην πρώτη μάχη και ότι αύριο (Σάββατο 22 Νοεμβρίου) θα δώσει μια δεύτερη.

Παράλληλα, τόνισε ότι «ο ιατρικός φάκελος του παιδιού μου δεν είναι για να τα καπηλεύονται οι δήθεν σωτήρες του» και πρόσθεσε ότι «κακοποιήθηκε βάναυσα από το εθνικό σύστημα υγείας και κανείς δεν έκανε κάτι».

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Λοιπόν ο Μάριος μπήκε στην πρώτη μάχη που δεν ολοκληρώθηκε στις 19 Νοεμβρίου, αύριο θα δώσει μια δεύτερη.

Τα προσωπικά δεδομένα και ο ιατρικός φάκελος του παιδιού μου δεν είναι για να τα καπηλεύονται οι δήθεν σωτήρες του.

Ο Μάριος κακοποιήθηκε βάναυσα από το εθνικό σύστημα υγείας και κανείς δεν έκανε κάτι.

Θα παρακαλούσα τα μέσα να μην χρησιμοποιούν ειδήσεις που δεν είναι όπως τις γράφουν.

Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να χρησιμοποιήσει τον Μάριο και για κανένα λόγο.

Όσοι τον αγαπάτε προσευχηθείτε για αυτόν απόψε.

Οι υπόλοιποι σταματήστε να λέτε ανακρίβειες και να ασχολείστε μαζί του».