Αγρίνιο: Ξεκινούν τα μαθήματα Μπριτζ για αρχάριους - Δωρεάν για τους εκπαιδευτικούς

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου, για την έναρξη μαθημάτων Μπριτζ για αρχάριους, δωρεάν για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Ο Όμιλος Μπριτζ του Δήμου Αγρινίου ξεκινά τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 μαθήματα για αρχαρίους τα οποία θα γίνονται κάθε Δευτέρα 5-7 στα εντευκτήρια του ομίλου, στην οδό Δαγκλή 27, στον 2ο όροφο (είσοδος από Αναστασιάδη).

Ειδικά για φέτος τα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6973320258.