Αγρίνιο: Ξεκινούν τα μαθήματα φωτογραφίας της ομάδας «Art8»

Ξεκινούν στο Αγρίνιο την ερχόμενη Πέμπτη τα μαθήματα φωτογραφίας της ομάδας «Art8», στην έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Καλλιτεχνοχώρι».

Η φωτογραφική ομάδα του Αγρινίου Art8, με χαρά ανακοινώνει την έναρξη των μαθημάτων της φετινής περιόδου, με πρώτη συνάντηση γνωριμίας την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου ώρα 20:30 και κάθε Πέμπτη, ώρες 20:30 - 22:30, στη γνωστή μας διεύθυνση, οδός Κακαβιά 29, στην έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Καλλιτεχνοχώρι», σε ένα νέο ξεκίνημα με δύο νέους έμπειρους εισηγητές.

Αν θέλετε να αξιοποιήσετε δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο σας, να διευρύνετε τιςγνώσεις ή και να εμβαθύνετε στην τέχνη αλλά και στην τεχνική της φωτογραφίας, η ομάδα μας Art8 σας περιμένει.

Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις μας περιλαμβάνουν:

Μαθήματα για αρχάριους και προχωρημένους

Φωτοβόλτες εντός και εκτός πόλης

Διαλέξεις και σεμινάρια

Εκδρομικά φωτογραφικά events.

Μηνιαίους διαγωνισμούς φωτογραφίας (φωτογραφικά events)

Δημιουργία προσωπικού portfolio.

Συμμετοχή στην ετήσια έκθεση των μελών της Art8 και στις εκθέσεις του διεθνούς φεστιβάλ Photopolis Agrinio Photo Festival.

Εγγραφές: Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18:00 – 21:00, οδός Κακαβιά 29 Αγρίνιο,

τηλ. 2641100087, 6945077314 (Μαίρη Τσιρώνη), 6957778313 (Κώστας Τσόλκας)

E-mail: info@art8.gr , kallitexnoxwriMary@gmail.com, tsolkost@otenet.gr

Δείτε την αφίσα: