Αγρίνιο: Ξεκινούν στις 5/9 οι εγγραφές για το Κοινωνικό Φροντιστήριο – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Ξεκινούν την Παρασκευή 5/9 οι εγγραφές για το Κοινωνικό Φροντιστήριο «Άγιος Ιωάννης ο Βραχωρίτης» στο Αγρίνιο, για τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Δαμασκηνού και τη σχετική αδειοδότηση από τους αρμόδιους φορείς του Δήμου Αγρινίου, το Κοινωνικό Φροντιστήριο «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βραχωρίτης» θα συνεχίσει τη λειτουργία του για 14η χρονιά. Οι φετινές επιτυχίες των παιδιών μας στις πανελλήνιες και προαγωγικες εξέτασεις και η χαρά και ευγνωμοσύνη στα πρόσωπα παιδιών και οικογενειών για το εκπαιδευτικό έργο που παρέχεται αφιλοκερδώς από έμπειρους καθηγητές αποτελούν το ισχυρότερο κίνητρο που ενδυναμώνει αυτή την προσπάθεια.

Οι εγγραφές για το τρέχον σχολικό έτος θα πραγματοποιηθούν τις εξής ημέρες και ώρες:

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου🡺 9-12 το πρωί και 6-8 το απόγευμα

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 🡺 9-12 το πρωί και 6 -8 το απόγευμα

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 🡺9-12 το πρωί και 6-8 το απόγευμα

Τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα είναι τα εξής:

1.Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη με τα στοιχεία του κηδεμόνα στην οποία δηλώνεται ότι: «ότι για λόγους οικονομικούς αδυνατώ να στείλω το παιδί μου (όνομα), μαθητή/τριας της ….. τάξης Γυμνασίου/ Λυκείου σε φροντιστήριο. Παρακαλώ να τον/την εγγράψετε στο Κοινωνικό Φροντιστήριο στην τάξη…, κατεύθυνση… και στα μαθήματα …»

2.Βεβαίωση από το σχολείο που θα φοιτήσει το έτος 2024- 2025, με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη είναι εν ενεργεία μαθητής/μαθήτρια.

3.Εκκαθαριστικό χρήσης 2024

4.Αντίγραφο βαθμολογίας απολυτηρίου

Παράλληλα, ο Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου και οι εθελοντές καθηγητές/-τριες του Κοινωνικού Φροντιστηρίου «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βραχωρίτης» εύχονται θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές/ -τριες του Φροντιστηρίου για την εισαγωγή τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας!

Μόνο υπερηφάνεια νιώθουμε για τα παιδιά μας που είδαν τους κόπους τους να ανταμείβονται με την εισαγωγή τους στη σχολή της επιλογής τους!

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2025 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Ν.Α. Ψυχολογίας /Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2. Α.Π. Φιλολογίας /Πανεπιστήμιο Πατρών 3. Α.Μ. Φιλοσοφίας /Πανεπιστήμιο Πατρών 4. Γ.Α. Κοινωνιολογίας /Πανεπιστήμιο Κρήτης 5. Σ.Σ. Δημοσιογραφίας /Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6. Μ.Κ. Βοηθός Ραδιολογίας& Ακτινολογίας 7. Σ.Α. Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας