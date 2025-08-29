Αγρίνιο: Ξεκινούν οι εγγραφές στον Αθλητικό Σύλλογο Θησέα Αιτωλοακαρνανία

Ξεκινούν προσεχώς στο Αγρίνιο οι εγγραφές στον Αθλητικό Σύλλογο Θησέα Αιτωλοακαρνανία για μαθήματα taekwondo, kickboxing και πυγμαχία με κορυφαίους προπονητές και μοναδική αθλητική εμπειρία.

Η ανακοίνωση:

Ελάτε στον Αθλητικό Σύλλογο μαχητικών αθλημάτων TAEKWONDO- KICKBOXING- ΠΥΓΜΑΧΊΑ και ζήστε την εμπειρία των αθλημάτων απο τους κορυφαίους προπονητές της πόλης μας.

️Τμήματα TAEKWONDO-KICKBOXING- ΠΥΓΜΑΧΊΑ για όλες τις ηλικίες.️

Τμήματα απο 2.5 ετών παιδικα

Τμήματα Προαγωνιστικα ️

Τμήματα Αγωνιστικά Πρωταθλητισμού αλλά και μαζικού αθλητισμού

36 Χρόνια τώρα κάνουμε ότι καλύτερο για τους αθλητές μας με διακρίσεις πανελλήνιες,πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες αλλά και στον μαζικό αθλητισμό.

Ο ΑΣ ΘΗΣΈΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ είναι ο μοναδικός σύλλογος με πρωταθλητές και μέλη στις εθνικές ομάδες Taekwondo -Kickboxing.

Ο προπονητής του ΑΣ ΘΗΣΈΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ ήταν προπονητής στις εθνικές ομάδες Taekwondo από το 2012 έως 2022.

Στο Kickboxing από το 2016 κάθε χρόνο ο σύλλογος εχει πολλούς παγκόσμιους και πανευρωπαϊκους πρωταθλητές και μέλη της εθνικής ομάδας.

Πάνω από 10 Πανελληνιους πρωταθλητές στην πυγμαχία.

Ο μοναδικός σύλλογος που συμμετέχει στις κορυφαίες επίσημες διοργανώσεις από την πόλη του Αγρινίου στα αθλήματα Taekwondo- Kickboxing.

Ο μοναδικός σύλλογος που είχε επαγγελματίες πυγμαχους με αγώνες στο εξωτερικό.

Γίνε και εσύ μέλος της μεγαλύτερης αθλητικής οικογένειας της πόλης μας.

ΑΣ ΘΗΣΈΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ

Έλα και εσύ στον σύλλογο των Πρωταθλητών!!!

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Προπονητής εθνικών ομάδων από το 2012-20223 TAEKWONDO

Προπονητής εθνικών ομάδων 2016 - 2024 Kickboxing

Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα Taekwondo

Αναγνωρισμενος προπονητής ΓΓΑ TAEKWONDO- KICKBOXING- ΠΥΓΜΑΧΊΑΣ

Έναρξη εγγράφων Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Τηλ 26410 45187 - 6936151881