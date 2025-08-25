Αγρίνιο: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο «Καλλιτεχνοχώρι» για το διδακτικό έτος 2025-2026

Ξεκίνησαν στο Αγρίνιο οι εγγραφές στο «Καλλιτεχνοχώρι» για το διδακτικό έτος 2025-2026, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες στον κόσμο της Τέχνης.

Η ανακοίνωση:

Το «Καλλιτεχνοχώρι» ανοίγει και φέτος τις πόρτες του στον μαγικό κόσμο της Τέχνης, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν νέες εμπειρίες μέσα από το θέατρο, τη μουσική, τα εικαστικά, τη φωτογραφία και τον κινηματογράφο.

Οι εγγραφές για το νέο διδακτικό έτος ξεκινούν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 και θα πραγματοποιούνται κάθε απόγευμα, Δευτέρα έως Παρασκευή, 18:00 – 21:00, στο χώρο του Καλλιτεχνοχωρίου (Κακαβιά 29).

Θεατρικά Τμήματα

Θεατρικό Εργαστήρι – Υπεύθυνη: Μαίρη Τσιρώνη (Καθηγήτρια μουσικής & θεατρικής αγωγής, σκηνοθέτις)

Έναρξη: 1/9 για Παιδικό, Εφηβικό & Ενηλίκων | 15/9 για Προσχολικό

Εργαστήρι Κουκλοθεάτρου (Νηπιαγωγείο & Δημοτικό) – Υπεύθυνη: Πασχαλία Βαφειάδου (Θεατρολόγος & Κουκλοπαίκτρια)

Έναρξη: 1/10

Μουσική

Παιδική Χορωδία & Ορχήστρα – Υπεύθυνη: Κατερίνα Αθανασοπούλου

(Καθηγήτρια μουσικής)

Έναρξη: 15/9

Music Workshops – Υπεύθυνος: Ανδρέας Καχριμάνης (Συνθέτης, εικαστικός,

ποιητής & πολυοργανίστας)

Εργαστήρια κιθάρας, αυτοσχεδιασμού και μουσικών συνόλων | Έναρξη: 15/9

Εργαστήρι Ακορντεόν – Υπεύθυνη: Μαίρη Τσιρώνη

Μαθήματα ατομικά και ομαδικά | Έναρξη: 1/9

Κινηματογράφος

Μαθήματα Σκηνοθεσίας, Υποκριτικής & Σεναρίου – Υπεύθυνος: Zephy Ross

Έναρξη: 15/9

Εικαστικά & Φωτογραφία

Τμήμα Ζωγραφικής – Υπεύθυνη: Ρόζα Πλαστήρα (Εικαστικός, απόφοιτος Σχολής Καλών Τεχνών)

Έναρξη: 15/9

ART 8 – Φωτογραφία – Υπεύθυνος ομάδας: Κώστας Τσόλκας

Έναρξη: 25/9

Με γνώμονα τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική έκφραση, το Καλλιτεχνοχώρι συνεχίζει να αποτελεί έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία ζωής.

Πληροφορίες – Εγγραφές

Καλλιτεχνοχώρι, Κακαβιά 29

Τηλ.: 2641100087 – 6945077314 (Μαίρη Τσιρώνη)

Email: kallitexnoxwrimary@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/kallitexnoxwriMaryTsironi

