Αγρίνιο: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην ακαδημία μπάσκετ "Κρόνος"

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην ακαδημία μπάσκετ "Κρόνος"! Η Αθλητική Ακαδημία Κρόνος Αγρινίου καλεί αγόρια και κορίτσια από 6 ετών και άνω να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο του μπάσκετ!

Η ενασχόληση ενός παιδιού με τον αθλητισμό δεν είναι απλώς μια ευχάριστη δραστηριότητα — είναι μια πολύτιμη ευκαιρία για ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

Η εκμάθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης ενισχύει όχι μόνο τις κινητικές και φυσικές ικανότητες των παιδιών, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση χαρακτήρα και στην καλλιέργεια συνεργασίας, πειθαρχίας και σεβασμού.

Βασική επιδίωξη των προπονητών της Ακαδημίας είναι:

• Η σωστή τεχνική κατάρτιση των παιδιών

• Η ανάπτυξη των φυσικών τους ικανοτήτων

• Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ομαδικότητας

Το παιχνίδι αποτελεί κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας, καθώς μέσα από αυτό τα παιδιά μαθαίνουν, εξελίσσονται και – το κυριότερο – διασκεδάζουν.

• Σε κάθε τμήμα συμμετέχουν δύο προπονητές, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση και υποστήριξη κάθε παιδιού.

• Το προπονητικό πρόγραμμα διαμορφώνεται από εξειδικευμένους προπονητές και γυμναστές της Ακαδημίας, με σεβασμό στις ανάγκες κάθε ηλικιακού επιπέδου.

Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, στο 3ο Λύκειο Αγρινίου και στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Δ.Α.Κ. Αγρινίου "Μιχάλης Κούσης".

Τηλέφωνα επικοινωνίας προπονητών:

• 6949236600 Παπαθανασόπουλος Θανάσης - Πτυχιούχος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνὠν με ειδικότητα στο άθλημα της Καλαθοσφαίρισης, μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης

• 6971636276 Μπουρνάζος Αποστόλης - Προπονητής Καλαθοσφαίρισης κάτοχος διπλώματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με πιστοποιητικό επιμόρφωσης προπονητή Αθλητικών Ακαδημιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης.