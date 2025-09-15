Αγρίνιο: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Δαυίδ ο Ψαλμωδός»

Αγρίνιο: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Δαυίδ ο Ψαλμωδός»
Ξεκίνησαν στο Αγρίνιο, οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Δαυίδ ο Ψαλμωδός» της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Η ανακοίνωση:

Από την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 άρχισαν οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Αγρινίου “Δαυίδ ο Ψαλμωδός” της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η οποία είναι αναγνωρισμένη από το Κράτος.

Τα μαθήματα παραδίδονται από καταξιωμένους και έμπειρους διπλωματούχους μουσικοδιδασκάλους στο κτήριο της Σχολής, επί της οδού Αγίας Τριάδος 2 (πλησίον του Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Αγρινίου), καθώς και στα Παραρτήματα της Σχολής στο Θέρμο, στην Αμφιλοχία, στο Καινούργιο, στην Παντάνασσα και στο Παναιτώλιο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:

  • Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής
  • Μετρική
  • Τυπικό  Ακολουθιών
  • Ιστορία της Εκκλησιαστικής Μουσικής
  • Υμνολογία, Λειτουργική &amp; Απαγγελία Αναγνωσμάτων
  • Τμήμα Πρακτικής Ψαλτικής (διετούς φοιτήσεως)
  • Τμήματα Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων
  • Συμμετοχή σε Χορωδιακά Σύνολα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής
  • Συμμετοχή σε Ψαλτικό Χορό
  • Συμμετοχή σε Ακολουθίες σε Εκδηλώσεις και σε Συναυλίες
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια.

Οι Εγγραφές για το τρέχον σχολικό έτος θα πραγματοποιούνται κάθε απόγευμα 18:30 – 20:30 στη Γραμματεία της Σχολής. Τηλ. Επικοινωνίας 2641031083.

Τα μαθήματα για τους παλαιούς σπουδαστές θα αρχίσουν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και για τους νέους σπουδαστές την Τέταρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

Ο Αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους, θα πραγματοποιηθεί από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, ώρα 7:00 μμ, στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Αγρινίου.

Ετικέτες: Αγρίνιο, εγγραφές, Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;