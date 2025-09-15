Αγρίνιο: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Δαυίδ ο Ψαλμωδός»

Ξεκίνησαν στο Αγρίνιο, οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Δαυίδ ο Ψαλμωδός» της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Η ανακοίνωση:

Από την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 άρχισαν οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Αγρινίου “Δαυίδ ο Ψαλμωδός” της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η οποία είναι αναγνωρισμένη από το Κράτος.

Τα μαθήματα παραδίδονται από καταξιωμένους και έμπειρους διπλωματούχους μουσικοδιδασκάλους στο κτήριο της Σχολής, επί της οδού Αγίας Τριάδος 2 (πλησίον του Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Αγρινίου), καθώς και στα Παραρτήματα της Σχολής στο Θέρμο, στην Αμφιλοχία, στο Καινούργιο, στην Παντάνασσα και στο Παναιτώλιο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:

Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής

Μετρική

Τυπικό Ακολουθιών

Ιστορία της Εκκλησιαστικής Μουσικής

Υμνολογία, Λειτουργική & Απαγγελία Αναγνωσμάτων

Τμήμα Πρακτικής Ψαλτικής (διετούς φοιτήσεως)

Τμήματα Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων

Συμμετοχή σε Χορωδιακά Σύνολα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής

Συμμετοχή σε Ψαλτικό Χορό

Συμμετοχή σε Ακολουθίες σε Εκδηλώσεις και σε Συναυλίες

Επιμορφωτικά σεμινάρια.

Οι Εγγραφές για το τρέχον σχολικό έτος θα πραγματοποιούνται κάθε απόγευμα 18:30 – 20:30 στη Γραμματεία της Σχολής. Τηλ. Επικοινωνίας 2641031083.

Τα μαθήματα για τους παλαιούς σπουδαστές θα αρχίσουν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και για τους νέους σπουδαστές την Τέταρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

Ο Αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους, θα πραγματοποιηθεί από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, ώρα 7:00 μμ, στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Αγρινίου.