Αγρίνιο: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Δαυίδ ο Ψαλμωδός»
Ξεκίνησαν στο Αγρίνιο, οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Δαυίδ ο Ψαλμωδός» της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
Η ανακοίνωση:
Από την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 άρχισαν οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Αγρινίου “Δαυίδ ο Ψαλμωδός” της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η οποία είναι αναγνωρισμένη από το Κράτος.
Τα μαθήματα παραδίδονται από καταξιωμένους και έμπειρους διπλωματούχους μουσικοδιδασκάλους στο κτήριο της Σχολής, επί της οδού Αγίας Τριάδος 2 (πλησίον του Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Αγρινίου), καθώς και στα Παραρτήματα της Σχολής στο Θέρμο, στην Αμφιλοχία, στο Καινούργιο, στην Παντάνασσα και στο Παναιτώλιο.
Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:
- Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής
- Μετρική
- Τυπικό Ακολουθιών
- Ιστορία της Εκκλησιαστικής Μουσικής
- Υμνολογία, Λειτουργική & Απαγγελία Αναγνωσμάτων
- Τμήμα Πρακτικής Ψαλτικής (διετούς φοιτήσεως)
- Τμήματα Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων
- Συμμετοχή σε Χορωδιακά Σύνολα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής
- Συμμετοχή σε Ψαλτικό Χορό
- Συμμετοχή σε Ακολουθίες σε Εκδηλώσεις και σε Συναυλίες
- Επιμορφωτικά σεμινάρια.
Οι Εγγραφές για το τρέχον σχολικό έτος θα πραγματοποιούνται κάθε απόγευμα 18:30 – 20:30 στη Γραμματεία της Σχολής. Τηλ. Επικοινωνίας 2641031083.
Τα μαθήματα για τους παλαιούς σπουδαστές θα αρχίσουν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και για τους νέους σπουδαστές την Τέταρτη 1η Οκτωβρίου 2025.
Ο Αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους, θα πραγματοποιηθεί από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, ώρα 7:00 μμ, στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Αγρινίου.